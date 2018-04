Yrittäjät: Kaikilla pitää olla mahdollisuus sopia työajoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen pitää uudistaa työaikalakia, jotta kaikilla yrityksillä ja työntekijöillä on mahdollisuus halutessaan sopia työajoista paikallisesti.

Suomen Yrittäjät edellyttää, että hallitus toimii ohjelmansa mukaisesti eikä taivu ay-liikkeen painostuksen alla. Akava ja SAK uhkailivat maanantaina toimilla, jos hallitus ei taivu niiden tahtoon työaikalain uudistamisessa.

SAK väitti maanantaisessa tiedotteessaan, että paikallista sopimista koskevaa valvontavelvollisuutta ei ole muilla kuin työehtosopimusosapuolilla.

– SAK antaa virheellistä tietoa. Laissa on säädetty, että työsuojeluviranomaiset valvovat työlainsäädännön ja yleissitovien työehtosopimusten noudattamista. Työaikalain mukaan valvonta ulottuu myös paikallisiin sopimuksiin, SY:n työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– On erikoista, että palkansaajapuoli uhkailee, jos hallitus tekee ratkaisun, joka parantaa työntekijöiden yhdenvertaisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, hän ihmettelee.

Paikallisen sopiminen parantaisi työllisyyttä

Yrittäjien mukaan työaikalain uudistaminen on tärkeää yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden vuoksi. Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä 59 prosenttia sanoo työllistävänsä enemmän, jos ne voisivat sopia enemmän paikallisesti työajoista.

Vain kymmenen prosenttia yrityksistä hyväksyy sen, että työajoista saisi sopia vain ammattiliittoon kuuluvan luottamusmiehen kanssa. Yli kymmenen työntekijää työllistävistä luottamusmiehen hyväksyy ainoaksi sopijaksi vain viisi prosenttia.

Yrittäjät edellyttää, että työajoista sopiminen on mahdollista paitsi luottamusmiehen myös koko henkilöstön tai sen edustajan kanssa.

– Jos sopija voi olla vain luottamusmies, se on järjestäytymättömien yritysten ja työntekijöiden syrjintää. Se estää sopimisen ylivoimaisessa valtaosassa yrityskenttää. Se olisi kestämätön tilanne, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Hän muistuttaa, että luottamusmiesjärjestelmä on käytössä vain joissakin tuhansissa suomalaisissa yrityksissä. Työnantajayrityksiä on lähes 90 000, joten valtaosa toimii ilman luottamusmiehiä. Myös enemmistö järjestäytyneistä yrityksistä toimii ilman luottamusmiestä, joka on lähtökohtaisesti liiton edustaja työpaikalla.

Yrittäjien arvion mukaan paikallinen sopiminen ei juurikaan edennyt kilpailukykysopimuksen perusteella. Paikallisen sopimisen eteneminen on ollut vaatimatonta myös syksyllä 2017 alkaneella neuvottelukierroksella.