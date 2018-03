Yrittäjät hoputtavat hallitusta kasvun vahvistamiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen Yrittäjät ry rohkaisee hallitusta tekemään huhtikuun kehysriihessä päätöksiä, jotka turvaavat kasvun ja auttavat nostamaan työllisyysastetta.

Suomen Yrittäjillä on hallituksen kehysriiheen esityksiä, jotka järjestön mukaan auttavat parantamaan työllisyyttä ja sopeuttamaan julkista taloutta.

– Nyt on olennaista, että kinttaat eivät tipu. Käänne on saatu aikaan. Päättäjien on jatkettava määrätietoisesti päätöksiä, jotka vahvistavat kasvua ja työllisyyttä myös tulevina vuosina, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa järjestön tiedotteessa.

Suomen talous on päässyt hyvän ja laajaan kasvuun. Yrittäjäjärjestö rohkaisee hallitusta tekemään huhtikuun kehysriihessä päätöksiä, jotka turvaavat kasvun ja auttavat nostamaan työllisyysastetta.

Samalla julkisen talouden kriisinkestokykyä pitää vahvistaa alentamalla velkaa. Se on tehtävä, koska ensi vuosikymmenellä väestön ikääntyminen ja välttämättömät puolustushankinnat lisäävät painetta julkisiin menoihin.

– On vastuutonta talouspolitiikkaa, jos hyvän taloudellisen kehityksen vallitessa rakenteita ei muuteta, Pentikäinen painottaa.

Suomen Yrittäjät ehdottaa, että julkisia menoja on karsittava ja yrittäjän perheenjäsenen sosiaaliturvaa kohennettava. Paikallisen sopimisen kiellot on poistettava ja paikallista sopimista edistettävä. Lisäksi työaikalakia ja vuosilomalakia on uudistettava, henkilöperusteista irtisanomista helpotettava, yt-lain alarajaa nostettava ja omistajavaihdoksia edistettävä.

Listalla on myös muun muassa osakeyhtiöiden vähimmäispääoman poisto, yrityssaatavien perintäkuluille enimmäismäärät ja yrittäjän uuden alun helpottaminen. Kehysriihessä pitäisi myös vahvistaa osaamista ja innovaatioita.