Yrittäjät ehdottavat eläkemaksujen siirtoa valtiolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

YEL- ja MyEL-maksujen siirto kustantaisi koronakriisin ajan reilut sata miljoonaa euroa kuukaudessa.

Suomen Yrittäjät ehdottavat, että valtio ottaisi puoleksi vuodeksi vastuulleen yrittäjien YEL- ja MyEL -eläkemaksut. Yrittäjien mukaan maksut voisivat siirtyä valtiolle 1.4. alkaen.

– Tuki olisi selkeä ja yksinkertainen ja auttaisi suoraan jokaista yrittäjää. Se auttaisi varmistamaan, että yrittäjät eivät heikennä sosiaaliturvaansa pudottamalla eläkemaksuja koronan aiheuttaman kassakriisin vuoksi, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen perustelee.

– Tämä olisi osa laajempaa pk-yritysten tukipakettia. Se olisi helppo ja nopea toteuttaa. Lisäksi tarvitaan muita toimia, hän sanoo.

YEL-vakuutus on yrittäjälle pakollinen eläkevakuutus, jonka suuruus määräytyy yrittäjän työtulon mukaan. YEL-vakuutettuja on tällä hetkellä 207 000. YEL-maksu on keskimääräisellä työtulolla 462 euroa kuukaudessa.

MyEL-vakuutus on tarkoitettu maatalousyrittäjille. MyEL-vakuutettuja on 57 000.

Yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo on noin 23 000 euroa. Yrittäjien mukaan YEL-työtulo vaikuttaa myös yrittäjien muuhun sosiaaliturvaan eli vanhempainpäivärahoihin, sairauspäivärahaan ja työttömyyskorvauksen määrään.

– Siksi on erittäin tärkeää, että yrittäjät ylläpitäisivät työtulon riittävällä tasolla myös koronakriisin ajan. Kriisi on erittäin ankara mutta kuitenkin ohimenevä, Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien mukaan YEL:n kustannus on noin 90 miljoonaa ja MyEL:n kustannus noin 15 miljoonaa euroa kuukaudessa.

– Eläketuki yrittäjille maksaisi valtiolle lisää noin 105 miljoonaa kuukaudessa, Pentikäinen laskee.

Yrittäjät muistuttavat, että kun valtio rahoittaisi yrittäjien eläkemaksun, yrittäjät rahoittaisivat osan tuestaan itse, koska normaalisti maksu on verovähennyskelpoinen.