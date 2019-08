Yrittäjien mukaan budjettialijäämä on vaarallisen suuri

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hyvinvointivaltion säilyttämiseen tarvitaan vähintään 75 prosentin työllisyysaste, sanoo Suomen Yrittäjät.

– Hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta on tärkeä. Siihen voidaan hallituskauden aikana päästä, jos pk-yritysten työllistämistä helpotetaan ja tulevat budjetit laaditaan niin, että Suomi kestää mahdollisen tulevan taantuman, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Tarvitaan keinoja, joilla työn tarjontaa saadaan lisättyä ja samalla autetaan yrityksiä luomaan työtä, totesi Suomen Yrittäjien hallituksen työvaliokunta tiistaina.

– Ei ole paniikkia, mutta toimeen on tartuttava välittömästi. Hyviä ja vaikuttavia keinoja on tiedossa. Niitä pitää uskaltaa ottaa käyttöön, Mäkynen sanoo.

Uudet työpaikat syntyvät erityisesti keskisuuriin yrityksiin. Niitä on kuitenkin valitettavan vähän.

– Alle kymmenen työntekijän mikroyrityksiä on yli 90 prosenttia suomalaisyrityksistä. Jos halutaan vahvaa työllisyyskehitystä, kannattaa keskittyä keinoihin, jotka tehoavat erityisesti pienyrityksissä, Mäkynen huomauttaa.

– Siksi esimerkiksi kotitalousvähennyksen leikkaaminen ei ole viisasta. Se on luonut työtä palvelualan pienyrityksille, Mäkynen sanoo.

Puskuria tarvitaan

Valtiovarainministeriön budjettiehdotus ensi vuodelle on 2,3 miljardia alijäämäinen ja valtionvelka nousee lähes 110 miljardiin euroon 2020.

– Alijäämä on vaarallisen suuri. Valtion velan nousu tarkoittaa, että kansantalous on yhä haavoittuvampi, kun iskee taas talousshokki. Vastuullisen hallituksen on pakko varautua sellaiseenkin, Mäkynen sanoo.

Finanssipolitiikan linjan pitäisi olla hänen mukaansa tiukempi.

Mäkynen muistuttaa, että hyvän talouskasvun vuosina ei ole pystytty luomaan julkiseen talouteen puskuria, vaikka esimerkiksi väestön vanheneminen sellaista ehdottomasti edellyttää.

– Hyvä julkisen talouden tila auttaa myös pääsemään matalasuhdanteista läpi pienemmin vaurioin ja se myös mahdollistaa tarvittaessa julkisen sektorin panostuksen kasvun kannalta välttämättömiin kohteisiin, kuten esimerkiksi koulutukseen ja tutkimus- ja tuotekehitykseen.