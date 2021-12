Yrittäjät: Ay-liikkeen väitteet sopimisesta eivät perustu tosiasioille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienissä yrityksissä työntekijä ja johto luottavat järjestön mukaan toisiinsa.

Suomen Yrittäjien mukaan pienissä yrityksissä on hyvät edellytykset paikalliselle sopimiselle. Tätä Yrittäjien mukaan vahvistaa työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometri.

– Työntekijöiden viesti on vankkumaton: Yrittäjä on hyvä työnantaja, toteaa Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula tiedotteessa.

– Luottamus, tiedonkulun avoimuus ja tasapuolinen kohtelu on pienillä työpaikoilla parhaalla tasolla, Makkula sanoo.

Selvitystä on tehty yli kymmenen vuoden ajan ja sama tulos toistuu Makkulan mukaan jatkuvasti.

Paikallisen sopimisen vastustajat väittävät usein julkisuudessa, että luottamusta paikalliselle sopimiselle ei olisi. Työolobarometri osoittaa Makkulan mielestä toista.

– Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset valtaosassa yrityksiä. Pienissä yrityksissä luottamusta on silti eniten. On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuutta, joissa edellytykset sopimiselle ovat otollisimmat, Makkula toteaa.

– Myös ammattiyhdistysliike väittää, että työnantajan ja työntekijöiden väliltä puuttuu luottamusta. Näin se pyrkii estämään työpaikkasopimisen edistämistä koskevaa lainsäädäntöä. Ay-liikkeen väitteet eivät perustu tosiasioille. Työntekijöiden mukaan luottamusta on ja välit työpaikalla ovat hyvät.

Koronan vaikutukset odotettua pienemmät

Vastaukset ovat hyvin samankaltaisia kuin ennen pandemiaa tehdyissä kyselyissä. Pienten yritysten työntekijät kokivat työpaikan säilymisen varmuuden suurimmaksi.

– Pandemian vaikutukset työelämään eivät näytä riippuvan siitä, onko työnantaja iso vai pieni. Merkitystä on eniten työnantajan toimialalla, tulkitsee Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä.

Kyselyn mukaan koronan vaikutus esimerkiksi työmäärään ja siihen, onko työntekijä joutunut lomautetuksi, ei riipu työnantajan koosta, vaan vastaukset ovat lähes samoja eri kokoisissa yrityksissä.

Vaikka etätyön määrä on merkittävästi lisääntynyt korona-aikana, barometristä ilmenee, että etätyöhön siirtyminen on ollut laajaa lähinnä silloin, kun etätyöhön on ollut mahdollisuus jo ennen pandemiaa.

– Etätyö ei ole kaikille vaihtoehto. Korona-aika koettelee kovimmin heitä, jotka eivät voi tehdä etätyötä, Mäkelä sanoo.

Suomen Yrittäjien raportin Työolobarometrin aineistosta voi lukea tämän linkin takaa.

Työ ja elinkeinoministeriö seuraa vuosittain Työolobarometrillä suomalaisen työelämän laatua ja kehittymistä. Barometri perustuu palkansaajien vastauksiin.

Tuoreimman barometrin tulokset perustuvat vuoden 2020 elo- ja syyskuussa toteutettuun kyselyyn, jossa vastaajia oli 1095 yksityiseltä sektorilta. Kyselyhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä.