Yrittäjänaiset vaatii perhevapaiden uudistuksen jatkamista

Suomen Yrittäjänaisten mielestä perhevapaajärjestelmän uudistamista on jatkettava, koska kyseessä on yhteiskunnallisesti tärkeä reformi, jonka etenemiseen on löydyttävä rahaa ja yhteinen tahtotila.

Yrittäjänaisten mukaan perhevapaakulut on tasattava laajalta veropohjalta kaikkien työntekijöiden ja työnantajien kesken. Yksi lapsi maksaa naisen 3 000 euron keskimääräisellä kuukausipalkalla äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Näin siitäkin huolimatta, että äidin työnantajalle on maksettu viime huhtikuusta lähtien 2 500 euron kertakorvaus.

Yrittäjänaisten Puheenjohtaja Seija Estlanderin mielestä perhevapaajärjestelmän uudistamisessa on puhuttava ajanjakomallien ohella yrittäjä-äidin asemasta ja rahasta.

– Nykysysteemi on tulppa nuorten naisten pysyvien työpaikkojen saamiselle ja tästä syystä he tekevät meillä eniten pätkätöitä. Tämä taas on suorastaan absurdia, kun tiedetään, että suomalaiset naiset sijoittuvat OECD:n kansainvälisissä koulutustilastoissa vuosi toisensa jälkeen kärkisijoille.

Yrittäjänaisten mielestä Suomen työelämä tarvitsee nyt isoja rakenteellisia uudistuksia ja vauvalaskun maksattaminen naisvaltaisten alojen työnantajilla on yksi kasvun jarru.

– Savupiipputeollisuuden aika on ohi, sillä noin 65 prosenttia työntekijöistä tienaa tänään jokapäiväisen leipänsä pk-yritysten palveluksessa. Nais- ja miesvaltaisten alojen yrittäjien on päästävä toimimaan samalta viivalta.

Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Natalia Härkin katsoo, että perhevapaajärjestelmän uudistamista ei pidä katkaista. Uudistuksen sisältöön on nivottava tiukasti myös yrittäjyyden näkökulma.

– Perhevapaauudistuksen katkaiseminen söisi poliittista luottamusta. Kyseessä on yhteistä tahtotilaa vaativa mittava rakenteellinen reformihanke. Keskusteluun on sisällytettävä myös yrittäjyyden näkökulma, sillä perhevapaauudistuksella on vaikutuksia Suomen elinkeinorakenteen uudistumiseen, kilpailukykyyn ja menestymiseen myös kansainvälisessä kilpailussa.