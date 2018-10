Yrittäjänaiset setvi taloudellisia epäselvyyksiä

Suomen Yrittäjänaiset havaitsi keväällä toiminnassaan taloudellisia epäselvyyksiä.

Kuopiossa viikonloppuna järjestetty Yrittäjänaisten liittokokous päätti, että asia viedään uuteen liittokokoukseen ja että hallitus työstää sille toimenpide-ehdotukset asian korjaamiseksi.

Liittokokous ei myöntänyt Suomen Yrittäjänaiset ry:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapautta vuoden 2017 tilinpäätöksestä. Syynä on yhdistyksessä ilmenneet taloudelliset epäselvyydet, jotka liittyvät puheenjohtajan lisäpalkkioihin ja kululaskuihin.

Asia tuli ilmi keväällä, kun yhdistyksen uusi toimitusjohtaja havaitsi epäselvyyksiä hallituksen puheenjohtajan toimittamissa lisäpalkkiolaskuissa.

Yhdistys käynnisti asiasta sisäiset selvitykset. Lisäksi se antoi toimeksiannon ulkopuoliselle tilintarkastusyhtiölle tehdä yhdistyksen tilikausien 2016 ja 2017 hallintoon ja talouteen kohdistuva erityistarkastus.

Selvitysten mukaan yhdistyksen hallinnollinen ja taloudellinen toiminta ei ole kaikilta osin ollut hyvän hallintotavan, yhdistyslain eikä yhdistyksen omien sääntöjen mukaista. Yrittäjänaisten hallitus on vuosina 2016–2017 päättänyt asioista, jotka eivät mahdollisesti kuuluisi sen päätösvaltaan.

Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Natalia Härkinin mukaan on myös ilmennyt, että puheenjohtajan kaikki lisäpalkkiolaskut eivät ole olleet yhdistyksen hallituksen päätösten mukaisia, eikä hallitus ole tiennyt niiden lukumäärästä tai suuruudesta. Osa laskuista on tullut puheenjohtajan omalta yritykseltä. Lisäksi puheenjohtaja on osallistunut esteellisenä päätöksentekoon, jossa on käsitelty hänen yksityistä etuaan.

Epäselviä laskuja ja kulukorvauksia kertyi tarkastelujaksolta yhteensä noin 18 450 euron edestä.

– Olen omasta ja hallituksen puolesta pahoillani siitä, mitä Suomen Yrittäjänaiset ry:ssä on tapahtunut. Asia on havaittu, sitä on selvitetty ja siitä on kerrottu avoimesti jäsenistölle. Epäkohtiin puuttumalla ja asiat ripeästi oikein korjaamalla sekä omaa toimintaamme kehittämällä osoitamme, että yhdistyksessä ei sallita epäeettisiä toimia eikä vääränlaisia menettelyjä, sanoo toimitusjohtaja Härkin tiedotteessaan.

Yhdistyksen nykyinen hallitus on yhdessä toimitusjohtajan kanssa jo käynnistänyt useita muutoksia toimintatavoissa. Yhdistys on päättänyt laatia hallinto-ohjeen, jolla varmistetaan, että jatkossa kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja, sääntöjä ja hyvää hallintotapaa.

Härkinin mukaan lisäksi sisäistä valvontaa kehitetään ja sitä koskevia ohjeistuksia tiukennetaan. Myös niiden noudattamista valvotaan entistä tarkemmin.

Kuopion liittokokous päätti, että vastuuvapauden myöntäminen päätetään uudessa liittokokouksessa.

Suomen Yrittäjänaiset on naisyrittäjyyden asiantuntemusta edustava itsenäinen kattojärjestö, johon kuuluu noin 6 000 jäsentä.