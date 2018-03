Yrittäjän mitta tuli täyteen: Suomi pumpataan tyhjäksi, eikä mitään voi tehdä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuomo Luoman mukaan kukaan ei enää kapinoi työn ja yrittäjyyden puolesta.

Nyky-Suomessa ei Tuomo Luoman mukaan marssita enää yrittämisen oikeudenmukaisuuden puolesta ja suuren työtä tekevän luokan sortamista vastaan.

– Tämän päivän Pentinkulman raitit täyttyvät laittomista lakkoilijoista, jotka kapinoivat tulonsiirtojen puolesta ja egotrippailevat vähemmistöjen etujen puolustamisella. Ja totta kai omalla kovalla yrittämisellä rikastumista vastaan, pitkän linjan hallitusammattilainen, yrittäjä ja kokoomuksen Helsingin kunnallispoliitikko Luoma kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Hänen mukaansa yksittäiset ryhmät käyttävät ay-liikkeen voimaa härskisti hyväksi omien etujensa tavoittelussa.

– Siksi nykyinen ”solidaarisuusliike” pitää yllä vanhaa pohjantähtiromantiikkaa ja pakottaa ay-liikkeen lievällä henkisellä väkivallalla hallituksia ylläpitämään hyvinvointivaltion illuusiota miljardien vuosittaisella velalla.

Ennen vasemmiston kapinoissa oli Tuomo Luoman mukaan kyse siitä, että kun hyvinvointi kasvoi, ei sen hedelmien jakaminen ollut reilua kovaa työtä tekevälle porukalle.

– Tämän päivän kapinassa kukaan ei enää peräänkuuluta työn tekemisen tai yrittämisen kannattavuutta, halutaan pelkästään tukia ja etuja. Vastuu hyvinvoinnista on ulkoistettu niin paljon mainostetulle hyvinvointiyhteiskunnalle, hän toteaa.

Tuomo Luoman mukaan Suomi on kohta ”pumpattu tyhjäksi”.

– Tilannetta ei pysty korjaamaan millään, koska nykyään äänestysvaltaa käyttävä porukka on yhä enemmän tulonsiirroilla eläviä ihmisiä (70% suomalaisista on nettosaajia, vain 30% on maksajia), jotka tietenkin äänestävät tulonsiirtojen ja yhteiskunnan vastuun yksilöistä lisäämisen puolesta. Puoluekannasta riippumatta, hän kirjoittaa.