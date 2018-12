Yrittäjän kannattaa nostaa työtuloaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ensi vuonna yrittäjän työttömyysturvan YEL-työtulon alaraja on 12816 euroa vuodessa.

Työelälevakuuttaja Ilmarinen kehottaa yrittäjiä tarkistamaan työtulonsa ja pohtimaan sen nostamista yli työttömyysturvarajan. Muutos täytyy tehdä joulukuun aikana.

Yrittäjän YEL-työtulo on yrittäjän eläkkeen ja muun sosiaaliturvan perusta. Ensi vuonna yrittäjä on työssäoloehdon täyttyessä oikeutettu Kelan ja työttömyyskassojen tarjoamaan työttömyysturvaan, jos hänen YEL-työtulonsa on vähintään 12 816 euroa vuodessa.

– Osa niistä yrittäjistä, jotka vielä tänä vuonna ovat työttömyysturvan piirissä, ovat vaarassa tippuen ensi vuonna työttömyysturvan ulkopuolelle, arvioi vakuutusasiantuntija Mari Sorvali.

Vaaravyöhykkeessä ovat ne yrittäjät, jotka ovat pitäneet tänä vuonna työtulonsa 12 576 eurossa, mikä on ollut minimiraja työttömyysturvan saamiselle kuluvana vuonna. 12 576 euron työtulo nousee palkkakertoimen muutoksen myötä ensi vuonna 12 811 euroon, mikä jää viisi euroa alle työttömyysturvarajan.

– Yrittäjä voi muuttaa työtuloaan olemalla yhteyksissä eläkeyhtiöönsä, opastaa Sorvali.

Hän muistuttaa, että yrittäjän kannattaa yleisemminkin pohtia, vastaako tämän hetkinen työtulo ylipäätään yrittäjän työpanoksen arvoa.

– Työtulo kannattaa pitää ajan tasalla, jotta yrittäjä pääsee aikanaan nauttimaan ansaitusta eläkkeestä ja sosiaaliturvasta oikealla tasolla. Vastuu työtulon riittävästä tasosta on yrittäjällä itsellään. Päätoimiselle yrittäjälle suosittelemme, että asetat työtulosi vähintään 20 000–30 000 euroon, Sorvali sanoo.