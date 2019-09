Yrittäjää epäillään luvattomista viininmaisteluista – ”poikkeuksellinen rikos”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi törkeän alkoholirikoksen esitutkinnan. Poliisin mukaan rikoksesta epäilty viiniluentoja ja viininmaisteluita järjestänyt henkilö on yhtiönsä kautta ”myynyt alkoholia rahaa vastaan ilman lain mukaisia lupia”.

Epäillyn omistama yhtiö on poliisin tiedotteen mukaan järjestänyt yli kymmenen vuoden ajan viininmaistelutilaisuuksia. Tilaisuuksia on järjestetty vuosittain alle kymmenen, ja niihin on kerralla osallistunut noin 15 henkilöä. Tilaisuuksiin sisältyi viinien lisäksi kevyt ruokatarjoilu ja viiniaiheinen luento. Tilaisuuksia, joiden hinnaksi ilmoitettiin 45–70 euroa, mainostettiin yhtiön nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Osallistujat maksoivat osallistumismaksun yhtiön tilille.

− Tutkinnan perusteella on syytä epäillä rikoshyödyn olleen useita kymmeniä tuhansia euroja. Rikoksen toiminnasta tekee se, että epäilyllä ei ollut lain vaatimia lupia tapahtumien järjestämiseen, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Pekka Seppälä Helsingin poliisilaitokselta.

Alkoholin myynti ja välittäminen korvausta vastaan vaatii aina lain mukaisen luvan. Toimijalla, joka suunnittelee alkoholin myymistä, on ennen alkoholitarjoilun aloittamista velvollisuus hankkia vaadittavat luvat. Alkoholitarjoiluun liittyviä lupia ohjaa ja valvoo Aluehallintovirasto.

Tapaus etenee syyteharkintaan. Teonkuvaukseltaan tutkittava rikos on poliisin mukaan poikkeuksellinen, eikä tutkinnanjohtajalla ole tiedossa vastaavanlaisia rikoksia lähiajoilta.