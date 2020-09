Yrittäjä MTV:lle: Hallitus sulkee tyhjiä ravintoloita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jorma Railonkosken mukaan hallituksen tekemät aukiolorajoitukset ovat vääriä kahdesta syystä.

– Yökerhot eivät ole enää täynnä. Ne ovat puolityhjinä johtuen tästä koronahysteriakiihotuksesta, joka on jatkunut jo pidemmän aikaa. Hallitus on siis sulkemassa tyhjiä ravintoloita, sanoo Happy Hour Restaurantsin ravintoloitsija Jorma Railonkoski MTV:lle.

Happy Hour Restaurants pyörittää Helsingissä jazzklubi Storyvilleä, Rymy-Eetua ja Hampton Bay -ravintolaa.

– Sen lisäksi hallitus kuvittelee, että kaikki asiakkaat ovat juovuksissa. Sekään ei pidä paikkaansa. Tilastojen mukaan juodaan ehkä yksi, kaksi drinkkiä illassa. Ei siitä känniin tule, Railonkoski toteaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti tiistaina rajoittaa ravintoloiden aukioloa valtakunnallisesti niin, että ravintolat on suljettava viimeistään kello 01.00. Anniskelun olisi loputtava jo puolilta öin. Rajoitukset astuvat voimaan lokakuun 8. päivänä. Valtioneuvosto päättää asetuksesta keskiviikkona, ja se tulee voimaan heti.

Aukiolorajoituksista voitaisiin hallituksen päätöksen mukaan tehdä alueellisten koronavirustilanteiden perusteella myös tiukempia. Alueilla, joissa virustilanne etenee kiihtymisvaiheeseen, ravintoloiden anniskelun olisi loputtava jo kello 22. Ravintolan olisi sulkeuduttava tuntia myöhemmin kello 23.

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd.) perusteli ravintoloiden rajoituksia niissä paljastuneista koronatartuntaryppäistä.

Railonkoski on ministeri Kiurun kanssa eri linjoilla.

– Ei yhtään enempää kuin muissakaan tilaisuuksissa. Ne vaan olettaa. On jotenkin mediaseksikästä kyykyttää ravintoloita vaikkei siitä ole mitään hyötyä, Railonkoski sanoo.

Tilanteen arvioimista vaikeuttaa Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan mukaan se, etteivät viranomaiset ole ilmoittaneet, kuinka paljon asiakkaita on altistunut yöravintoloissa ja kuinka moni on saanut siellä varmuudella koronavirustartunnan. HUS on julkaissut viikoilta 35–39 tilaston altistumistavoista.

Ravintoloita, puhumattakaan yöravintoloista, ei ole eritelty tilastossa. Yleisin altistumistapa on oppilaitokset ja päiväkodit (37 prosenttia), toisena paikat, tilaisuudet ja harrastukset (18 prosenttia) sekä kolmantena samassa taloudessa asuvat, lähipiiri (17 prosenttia).

MaRan jäsenkyselyn mukaan yli 40 prosentilla pubeista ja yökerhoista myynti alenee vähintään puolet uusien rajoitusten vuoksi. Sillä on erittäin kielteiset vaikutukset myös yöravintoloiden työntekijöiden asemaan, sillä lähes 40 prosentilla henkilöstö supistuu ainakin puolella.

– Juhliminen ilman sääntöjä ja valvontaa on edelleen sallittua ilman rajoituksia yksityistiloissa. Kiihtymisvaiheen rajoitukset iskevät ankarasti kaikenlaisiin ravintoloihin. Ne eivät ole välttämättömiä elinkeinotoiminnan rajoituksia. Ravintolayritykset tarvitsevat valtion tukea rajoitusten vuoksi, MaRa vaati keskiviikkona.

Railonkosken mukaan syksyn tultua ravintoloilla on paha paikka.

– Syyskuu on näyttänyt karun todellisuuden, nyt on paha paikka.

– Talvi kestetään mutta ei varmaan sitä pidemmälle. Meillä on kaksi kesäravintolaa ja kaksi yökerhoa, joista ei kummastakaan tule mitään rahaa. On se aika tiukkaa, Railonkoski toteaa.