Youtuben lista julki: Nämä salaliittovideot saavat kuritusta

Seitsemän aihepiirin joukossa on salaliittoteoria Ruotsistakin.

Buzzfeed uutisoi Youtuben ja Wikipedian yhdessä tekemistä toimista, joilla niiden mielestä kyseenalaisiin videoihin lisätään ilmeisesti ainakin USA:ssa faktantarkistukselta vaikuttava teksti.

Youtube haluaa tällä eroon sen videoissa rehottavista salaliittovideoista ja väärien tietojen levittämisestä.

Suurin aihepiiri ovat epäsopiviksi katsotut videot, joissa kielletään ilmastonmuutos. Aiheesta tehtyjen videoiden yhteyteen tulee tekstipalkki, jossa muun muassa todetaan, että tieteelliset todisteet osoittavat ilmaston lämpenevän.

Youtube ei ole julkistanut kohteiden listaa. Wikipedian mailissa admineilleen heinäkuussa oli kuitenkin listattu seitsemän aihepiiriä. Ne olivat:

1. Ilmastonmuutos

2. Dulcen lentotukikohta

3. Lilla Saltsjöbadsavtalet

4. 1980 Camaraten lento-onnettomuus

5. USA:n FEMA

6. Kecksburgin ufo-tapaus

7. MMR-rokote

New Mexicon Dulce on kaupunki, jossa salaliittoteorian mukaan on ihmisten ja avaruusolentojen yhteistä lentotoimintaa.

Lilla Saltsjöbadsavtalet on ruotsalaisen laitaoikeiston jo 1980-luvulla luoma salaliittoteoria. Sen mukaan Saltsjöbadin hotellissa sovittiin valtiovallan ja tiedotusvälineiden kesken yhteisestä linjasta siirtolaispolitiikkaan.

Camaraten lento-onnettomuudessa 1980 kuoli kaksi Portugalin ministeriä.

USA:n hätävirasto FEMAn on väitetty pitävän yllä valmiutta keskitysleireihin.

Kecksburgin 1965 ufo-tapaus on viranomaisten mukaan ollut meteori tai venäläisten satelliitti.

MMR-rokotteiden on pitkään syytetty aiheuttavan haittavaikutuksia.