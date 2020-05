YouTube poistaa sekunneissa Kiinan pilkan

Googlen omistaman YouTube-videopalvelun on havaittu poistavan automaattisesti Kiinan kommunistista puoluetta loukkaavia viestejä.

The Verge -sivuston mukaan tietyt kiinankieliset fraasit poistettiin toukokuun puolivälistä lähtien noin 15 sekunnin sisällä videoiden yhteydestä. Sensuurilistalla olivat ”kommunistibandiitti” ja ”50 sentin puolue”, joista ensimmäinen juontaa juurensa 1900-luvun alkupuolen Kiinan tasavallan aikoihin.

Jälkimmäistä käytetään kuvaamaan valtion palkkalistoilla olevia verkkokeskustelijoita, jotka pyrkivät tukahduttamaan Kiinan nykyhallintoa kohtaan osoitettua arvostelua.

YouTube selittää asiaa teknisellä virheellä, joka ”pyritään korjaamaan mahdollisimman pian”. Kyseiset fraasit oli lisätty filttereihin, jotka poistavat automaattisesti tietyt asiattomat sanat tai lauseet.

Yhtiö kertoo turvautuneensa koronakriisin aikana yhä voimakkaammin automaattiseen moderointiin.

YouTuben toiminta on herättänyt hämmennystä, sillä pääsy videopalveluun on estetty koko Manner-Kiinassa. Yhtiöllä ei siis pitäisi olla erityistä syytä varoa Kiinan valtaapitävien loukkaamista.

Videopalvelun omistava Google on toisaalta yrittänyt jo vuosia päästä Kiinan markkinoille. Yhtiö loi prototyypin Dragonfly-hakukoneesta, joka olisi noudattanut Kiinan valtion nettisensuurin vaatimuksia.

Hankkeen paljastuminen johti Yhdysvalloissa laajaan kohuun. Googlen edustaja ilmoitti kesäkuussa 2019 pidetyssä senaatin kuulemisessa Dragonflyn lopettamisesta.

#YouTube "automatically" deletes a comment in Chinese, "Gongfei", which means "communist bandit", in 15 seconds.

This person tested 3 times, same result. #油管 15秒內自動刪除「共匪」留言,網友連試三次皆如此。

他們找了個比李飛飛更厲害的AI專家? pic.twitter.com/MLCeko0SIY

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 13, 2020