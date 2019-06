”Yön metsästäjä” – Venäjän uusi taisteluhelikopteri videolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huippusalainen ohjus sumennettiin videolla.

Venäjän puolustusministeriön Zvezda-televisiokanava on julkaissut videon uudesta MI-28NM-taisteluhelikopterista. Asiasta kertoo Venäjän valtion RT-kanava.

Yön metsästäjä-nimelläkin tunnettu kopteri kiitää jutun alta löytyvällä videolla metsän yllä ja ampuu ohjuksen kohteeseen. Jäljelle jää vain iso aukko maahan. Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen video uudesta taisteluhelikopterista.

Kopteri on varustettu huippusalaisella ohjuksella, joka on sumennettu videolla. Kyseessä on monikäyttöinen panssarintorjuntaohjus, jonka voi ampua useiden kilometrien päästä kohteeseen. Tämä mahdollistaa sen, että helikopteri voi tuhota kohteita kaukaa näyttäytymättä ja joutumatta mahdollisen vihollistulituksen kohteeksi.