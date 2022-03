Yön aikana jopa 80000 sähkökatkoa

Viat on saatu pääosin jo korjattua.

Lauantain Manu-myrsky aiheutti enimmillään noin 80 000 sähkökatkoa, joista valtaosa on jo sunnuntaihin mennessä saatu korjattua.

Viimevuosina sähkönjakeluverkkojen säävarmuuteen on investoitu noin miljardi euroa vuodessa, jonka seurauksena myrskyjen aiheuttamien katkojen määrä on vähentynyt ja kesto lyhentynyt.

Forecan blogissa myrskyä verrattiin ennakkoon kymmenen vuotta sitten laajaa tuhoa aiheuttaneeseen Tapani-myrskyyn. Joulukuussa 2011 peräkkäisinä päivänä iskeneet Tapani- ja Hannu-myrskyt katkaisivat sähköt jopa 570 000 sähkönkäyttäjältä ja katkot kestivät pahimmillaan viikkoja. Manu-myrsky aiheutti nyt huomattavasti pienemmät tuhot.

– Tapani-myrskyyn verrattuna sähkökatkojen määrä jäi tänä viikonloppuna vähäiseksi ja etenkin vikojen korjaus onnistui huomattavasti nopeammin. Verkkoyhtiöt saivat korjattua valtaosan vioista jo nyt sunnuntaihin mennessä, toteaa Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Ina Lehto.

– Tämä on selkeä osoitus siitä, että verkkoihin investoiminen on parantanut suomalaisten sähkönkäyttäjien tilannetta merkittävästi, hän jatkaa.

Sähköverkkoja on kaapeloitu, niitä on siirretty metsistä teiden varsille, verkkojen vierimetsien hoitoon on panostettu ja verkostoautomaatiota sekä viankorjausmenettelyjä on kehitetty. Tehty työ näkyy sähkökatkojen määrän vähenemisessä ja keskeytysaikojen lyhenemisessä.

Verkkojen uudistamisen kustannukset välittyvät myös verkkopalvelun hintoihin, jotka ovat karkeasti sitä korkeammat, mitä enemmän yhtiöllä on johtokilometrejä asiakasta kohden.

– Suomen vahvuus on, että asuminen ja yrittäminen on mahdollista koko maassamme, myös haja-asutusalueilla. Olen pettynyt siihen, että tavoitteiden saavuttamista näillä alueilla on nyt vaikeutettu merkittävästi lakimuutoksella, Lehto toteaa.

Syksyllä toteutettu sähkömarkkinalain muutos, jonka perusteella Energiaviraston muutti verkkoyhtiöitä koskevia lainvoimaisia valvontapäätöksiä kesken valvontajakson, leikkaavat kuudenneksen verkkoyhtiöiden sallitusta liikevaihdosta.

– Tämä vaikeuttaa välttämättömien investointien toteuttamista merkittävästi, Lehto sanoo.