Yökahvilatoimintaa suitsitaan – Uudellemaalle tiukemmat rajoitukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ravitsemisliikkeen saa avata uudelleen aikaisintaan kello 05.

Sosiaali- ja terveysministeriö asetetaan Uudenmaan maakunnan ravitsemisliikkeille tulee muita maakuntia tiukempia rajoituksia. Uudenmaan maakunta on koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Asetuksella puututaan Uudellamaalla niin sanottuun yökahvilatoimintaan rajoittamalla aukioloaikoja. Ravitsemisliikkeet voivat avata jatkossa ovensa sulkemisen jälkeen uudelleen aikaisintaan kello 05 ja olla auki kello 23 asti. Ministeriön aiemman linjauksen mukaan ravitsemisliikkeet saivat avata ovensa uudelleen yhden tunnin kiinniolon jälkeen.

Aukioloaikojen rajoitukset eivät koske huoltoasemien yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Valtioneuvoston uusi asetus tulee voimaan tämän viikon torstain vastaisena yönä 26. marraskuuta kello 00.00.

Uudellamaalla kaikkien ravitsemisliikkeiden anniskelu päättyy edelleen klo 22. Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, käytössä on edelleen puolet asiakaspaikoista. Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista voidaan täyttää 75 prosenttia.

Muualla rajoitukset säilyvät ennallaan

Kiihtymisvaiheessa olevien Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Pohjanmaan maakuntien ravitsemisliikkeissä rajoitukset pysyvät ennallaan.

Alkoholin anniskelu on kiihtymisvaiheen maakuntien kaikissa ravitsemisliikkeissä sallittu kello 7-22 välillä. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla auki kello 24-23 ja käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muut ravintolat saavat olla auki kello 01-24 ja käytössä saa olla 75 prosenttia asiakaspaikoista.

Muissa maakunnissa, joissa epidemia on perustasolla, ei edelleenkään rajoiteta asiakaspaikkoja. Kaikki ravitsemisliikkeet saavat anniskella alkoholia kello 7-24 välisenä aikana. Ravintola, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla auki kello 02-01. Muiden ravintoloiden aukioloaikoja ei rajoiteta.