Ympäristöarvoilla ei voi mainostaa mitä tahansa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan markkinoijan on pystyttävä todentamaan esittämiensä väitteiden paikkansapitävyys.

Kuluttaja-asiamies on muistuttanut kaupan ja markkinoinnin alan liittoja siitä, että markkinoinnissa ympäristöväittämien on oltava todenmukaisia, täsmällisiä ja relevantteja.

Liian ympäripyöreää ja yleistävää ympäristömarkkinointia tulee kuluttaja-asiamiehen mukaan välttää. Kuluttajansuojan näkökulmasta ympäristöväitteet ovat tosiasiaväitteitä, eli markkinoijan on pystyttävä todentamaan niiden paikkansapitävyys.

– On hienoa, että yritykset selvittävät ympäristövaikutuksia ja pyrkivät edistämään kestävää kulutusta. Markkinoinnin pelisääntöjä noudattavalla vastuullisella toiminnalla taataan se, että kuluttajien valinnat perustuvat oikeaan tietoon, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.

Markkinoinnissa tulee kuluttaja-asiamiehen mukaan kertoa vain tuotteen ympäristövaikutuksia koskevista merkityksellisistä ja olennaisista asioista. Sitä, miten olennainen ympäristöväittämä on, arvioidaan suhteessa tuotteen kaikkiin ympäristövaikutuksiin.

Ympäristöominaisuuksista pitää kertoa selkeästi ja yksiselitteisesti. Yleisiä ilmaisuja on syytä välttää ja markkinoinnissa tulee käyttää vain sellaisia termejä, joita asiakkaat ymmärtävät. Harhaanjohtavia väitteitä tuotteen ympäristövaikutuksista ei tule käyttää.

Markkinoinnin kokonaiskuvan ja yleisvaikutelman tulee pitää paikkansa. Ympäristöväittämä voi olla harhaanjohtava, jos ei ole selvää koskeeko väittämä koko tuotetta, vain yhtä sen osista, yrityksen kokonaisympäristötehokkuutta vai vain tiettyjä sen toimintoja.

Yleistäviä sanoja kuten ympäristöystävällinen, vastuullinen, vihreä tai eko-tuote voi käyttää vasta, kun tuotteen koko elinkaari on todella perusteellisesti selvitetty.

Jotta tuotetta voisi sanoa ympäristöystävälliseksi, sen on kuluttaja-asiamiehen mukaan kuormitettava ympäristöä merkittävästi vähemmän kuin muut samaan käyttötarkoitukseen käytettävät tuotteet. Jos mainostettavan tuotteen tuoteryhmälle on vahvistettu ympäristömerkkikriteerit, tuotteelle voi hakea pohjoismaista tai EU:n ympäristömerkkiä.

Kuluttaja-asiamies muistuttaa lisäksi, että tuotteiden ympäristöhyötyjen vertailu ei saa olla harhaanjohtavaa ja siinä tulee verrata samaan tarkoitukseen käytettäviä tavaroita tai palveluita.

Yrityksellä on näyttövastuu ympäristöväittämien osalta. Ympäristön hyväksi tehtyjen toimenpiteiden on oltava kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä ja niiden ympäristövaikutukset on voitava näyttää toteen.