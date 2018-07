Naisten ympärileikkaus halutaan kieltää lailla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustajien mielestä naisten sukupuolielinten silpomiseen on puututtava.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa, Sari Raassina, Jaana Laitinen-Pesola ja Lenita Toivakka ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen naisten sukupuolielinten silpomisen kieltämisestä.

Kansanedustajat kysyvät hallitukselta muun muassa, mihin toimiin se aikoo ryhtyä, että tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen kielletään yksiselitteisesti lailla.

– Tyttöjen ympärileikkaus on vakava ongelma Suomessa. Asiaa koskeva kansalaisaloite kertoo osaltaan, että ongelma on todellinen. Helsingissä synnyttämään tulee lähes viikoittain ympärileikattuja naisia, kysymyksen perusteluissa todetaan.

Suomen rikoskäytännöissä tyttöjen ja naisten ympärileikkaukset katsotaan pahoinpitelyksi tai törkeäksi pahoinpitelyksi. Muissa Pohjoismaissa tyttöjen ympärileikkaamiseen on selkeä kieltävä lainsäädäntö. Ruotsissa ja Norjassa naisten ympärileikkaukset on jo kielletty erillislaeilla. Tanskassa aiheesta on tehty erillinen pykälä rikoslakiin.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on puoltanut naisten ympärileikkausten kieltämistä erillisellä lailla.

Kokoomusedustajien mukaan tyttöjen sukuelinten silpomista oletettavasti tapahtuu Suomessa, mutta tapauksia ei saada viranomaisten tietoon ja sitä myöten tuomioistuinten käsiteltäväksi.

– Keskeistä olisi vahvistaa sitä, miten nämä teot saadaan viranomaisten tietoon. Iso ongelma Suomessa on se, ettei ympärileikkauksista tule viranomaisille ilmoituksia ja ettei yhtenäisiä toimintatapoja ole.