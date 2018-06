”Ymmärretään ilman että loukkaat” – Touko Aalto ja Juhana Vartiainen sanasodassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Juhana Vartiaisen mielestä vihreiden ajatus voittokiellosta on ’mielivaltaista näpertelyä’.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto toteaa twitterissä, että terveysfirmojen voitontavoittelua harkitaan rajoitettavaksi Ruotsissa. Hänen mukaansa tämä on kääntänyt pääomasijoittajien katseet Suomeen.

– Eikö hallitus halua rajoittaa terveysfirmojen voittoja kohtuulliseksi, Aalto kysyy.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen huomauttaa Aallolle, että Ruotsin vasemmistopuolueen vaatima ”populistinen voittokielto” äänestettiin juuri kumoon. Taloustietelijä Vartiaisen mukaan voittokielto on epälooginen ajatus.

– Jos halutaan kilpailuhyötyjä palvelutuotantoon, on parempi asettaa laatuvaatimuksia ja antaa voittomotiivin toimia, hän toimii.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen vastaa Vartiaiselle, että kyse on ”kohtuuttommien voittojen” kiellosta.

– Firmat saa valtiolta korvauksen, ei ole oikein jos nämä rahat valuvat ylisuuriin voittoihin, Mikkonen tviittaa.

Hänen mukaansa vihreät tarkoittaa, ettei korvaus saa ylittää tarvetta huomioiden tulot ja ”kohtuullinen voitto”.

– Minusta tuo on mielivaltaista näpertelyä (lue Perssonin blogi). Paras toimintatapa markkinataloudessa on antaa kilpailun nitistää ”ylisuuret” voitot. Siksi on tärkeää, että maakunnat ymmärtävät kilpailullisen markkinan ylläpitämisen tehtäväkseen, Juhana Vartiainen toteaa Mikkoselle.

Hänen mukaansa voittomotiivi nostaa tuottavuutta.

Touko Aalto vastaa Juhana Vartiaiselle, että kokoomuksen logiikka on sallia kohtuuttomat voitot tilanteessa, jossa markkinatalous ei toimi ja rahoitusmalli on kelvoton. Hän sanoo ”isojen terveysfirmojen kiittävän”, kun päättäjät eivät ymmärrä, miten sote-palvelu eroaa autokaupasta.

– Totta kai eroaa autokaupasta, kyllä se ymmärretään ilman että loukkaat meitä. Mutta ei se tarkoita, että julkinen tuotanto tai voittojen rajoittaminen olisivat optimaalinen tapa toimia, Juhana Vartiainen vastaa Aallolle.

Ruotsin vasemmistopuolueen vaatima populistinen voittokielto äänestettiin juuri kumoon, ja epälooginen se olikin. Jos halutaan kilpailuhyötyjä palvelutuotantoon, on parempi asettaa laatuvaatimuksia ja antaa voittomotiivin toimia. https://t.co/gU0HweiIT8 — juhana vartiainen (@filsdeproust) June 7, 2018

Minusta tuo on mielivaltaista näpertelyä (lue Perssonin blogi). Paras toimintatapa markkinataloudessa on antaa kilpailun nitistää ”ylisuuret” voitot. Siksi on tärkeää, että maakunnat ymmärtävät kilpailullisen markkinan ylläpitämisen tehtäväkseen. Voittomotiivi nostaa tuottavuutta — juhana vartiainen (@filsdeproust) June 8, 2018

Totta kai eroaa autokaupasta, kyllä se ymmärretään ilman että loukkaat meitä. Mutta ei se tarkoita, että julkinen tuotanto tai voittojen rajoittaminen olisivat optimaalinen tapa toimia. — juhana vartiainen (@filsdeproust) June 8, 2018

Luitko nuo Mats Perssonin ja Andreas Bergströmin blogit? Ei tämä toisiamme parjaamalla etene. — juhana vartiainen (@filsdeproust) June 8, 2018