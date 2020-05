Yllätystutkimus: Monella voi olla jo immuniteettia koronavirukselle

Tuoreen immuniteettitutkimuksen perusteella merkittävällä osalla ihmisiä saattaa olla jonkinasteista risti-immuniteettia koronavirusta vastaan. Koronan immuunivastetta selvittänyt tutkimus löytyy tästä. Eräs sen laatijoista, professori Shane Crotty kertoo Twitterissä tutkimustulosten lupaavan hyvää rokotetutkimukselle.

– Tutkimuksessamme 100 prosenttia COVID-19 -tapauksista tuotti vasta-aineita. 100 prosenttia COVID-19 -tapaukseista tuotti CD4 T-soluja. 70 prosenttia COVID-19 -tapauksista loi mitattavia CD8 T-soluja. Me pidämme näitä löydöksiä hyvinä uutisina, ja ne vastaavat tavallista antiviraalista immuniteettia, Crotty kertaa tuloksia.

Tutkimuksessa seurattiin hänen mukaansa todettuja koronatapauksia, joissa tartunnan saanut ei tarvinnut kuitenkaan sairaalahoitoa. Näin pyrittiin selvittämään, millaisen immuunivasteen ”keskiverto” koronatapaus tuottaa.

Koronaan reagoivia T-soluja löydettiin tutkimuksessa noin 50 prosentilta ihmisistä, jotka eivät olleet altistuneet taudille. Se kielii Shane Crotty mukaan siitä, että tavallista flunssaa aiheuttavat koronavirukset voivat antaa risti-immuniteettia koronavirukselle.

– Tämä voi vaikuttaa altiutteen COVID-19 -taudille.

Crotty muistuttaa, että ei ole tiedossa, miten tämä immuniteetti vaikuttaa taudin kehittymiseen.

– On kuitenkin SARS- ja flunssatiedon perusteella houkuttelevaa spekuloida, että CD4+T -soluilla on arvoa suojaavassa immuniteetissa, hän sanoo.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin neurokirurgi Miikka Korja summaa Twitterissä tutkimuksen tarkoittavan, että mikäli tulos risti-immuniteetista pitää kutinsa, eivät kaikki tule koskaan sairastumaan.

– Maailman maita & mantuja tallanneilla riski pienin?, hän kysyy.

Ylilääkäri, professori Juhani Knuuti kutsuu havaintoja ”mielenkiintoiseksi ja innostavaksi”.

– Voisikohan joku immunologi selittää, olisiko t-soluvälitteinen reaktio riittävä ilman vasta-aineita selittämään immuniteetin synnyn ja sen että osa sairastaa oireettomana, Knuuti pohtii.

Miika Korjan mukaan immunologian perusymmärryksen pohjalta risti-immuniteetin mahdollisuus voisi selittää, miksi jotkut sairastavat koronaviruksen niin lievänä ja toiset taas vakavana.

