Yllätystulos: Ei yhtään superleviämistä pintojen kautta

Tuoreiden tutkimusten mukaan koronaviruksen leviämistä pintojen kautta korostettiin ehkä liikaa pandemian alkuvaiheessa.

Niin sanottujen superleviämisten on havaittu aiheutuneen pääasiassa ilmassa leijuvien aerosolien kautta, joten myös suorien pisaratartuntojen osuus on jäänyt aiemmin uskottua pienemmäksi.

– Kaikki superleviämistapahtumia koskeneet tutkimukset viittaavat siihen, että aerosolit ovat viruksen pääasiallinen leviämistapa. Tietojeni mukaan mikään tapaustutkimus ei viittaa pintoihin tai pisaratartuntoihin, Coloradon yliopiston professori Jose-Luis Jimenez totesi pitämässään katsauksessa.

Hän nostaa esiin Washingtonin osavaltiossa sattuneen tapauksen, jossa yksi oirehtiva henkilö oli osallistunut kaksi ja puoli tuntia kestäneisiin kuoroharjoituksiin maaliskuussa. Paikalla olleista 61 henkilöstä 87 prosenttia eli 53 henkilöä sai jatkotartunnan. Heistä kolme joutui sairaalaan ja kaksi menehtyi.

– Kuoron jäsenet eivät keskustelleet etukäteen keskenään. He saapuivat paikalle ajoissa, lauloivat ja pitivät kymmenen minuutin tauon. He lähtivät heti harjoitusten päättymisen jälkeen, Jimenez sanoo.

Oirehtinut henkilö vakuutti, ettei ollut koskettanut mihinkään pintoihin tilaisuuden aikana. Vain kolme henkilöä kävi samassa vessassa tauon aikana. Suurin osa kuorolaisista kiinnitti huomiota käsihygieniaan.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan pisaratartunnat olisivat edellyttäneet ainakin 15 minuuttia läheistä oleskelua sairastuneen kanssa. Harjoitusten aikana kukaan ei seissyt kyseisen henkilön edessä, eikä hän puhunut kenellekään.

– On mahdotonta, että pisarat olisivat laskeutuneet 52 henkilön silmiin, sieraimiin tai suuhun, professori sanoo.

"All superspreading events that have been studied point strongly towards aerosols as the dominant way of transmission. *None*, to my knowledge, point strongly to surfaces or droplets."

From my @APSphysics webinar this week. For whole talk or slides: https://t.co/IjTWsyqaoN pic.twitter.com/C9amINDlau

— Jose-Luis Jimenez (@jljcolorado) December 7, 2020