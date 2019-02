Yllätyskäänne Donald Trumpin ja Kim Jong-unin neuvotteluissa: Seremoniat peruttu

Valkoisen talon kerrotaan ilmoittaneen ”merkittävästä ohjelman muutoksesta” Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin huipputapaamisessa.

NBC:n Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Peter Alexander kertoo Twitterissä, että suunniteltu yhteisen sopimuksen allekirjoitusseremonia on ilmeisesti peruttu. Hänen mukaansa näyttää siltä, että Trumpin ja Kimin välinen lounaskaan ei toteudu.

USA Todayn mukaan johtajien oli määrä allekirjoittaa jonkinlainen ydinasesopimus. Syytä perumiselle ei ole vielä annettu.

Trump ja Kim tapasivat keskiviikkona ja torstaina Vietnamin Hanoissa. Kyseessä on johtajien toinen tapaaminen.

BREAKING: WH announces a major “program change” to NK summit. Joint Agreement Signing Ceremony appears to be canceled and lunch between Trump and Kim Jong-Un appears to be scrapped, too.

— Peter Alexander (@PeterAlexander) February 28, 2019