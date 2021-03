Yllätyshavainto: Tuplamaskeista ei olekaan hyötyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijat muistuttavat kasvomaskien olevan vain yksi suojautumiskeino koronavirukselta.

Tuoreen japanilaistutkimuksen perusteella useamman kasvomaskin käyttämisestä päällekkäin ei ole juurikaan hyötyä.

Aiheesta on keskusteltu muun muassa Yhdysvalloissa, jossa presidentti Joe Bidenin ja terveysjohtaja Anthony Faucin on nähty käyttävän tuplamaskeja julkisuudessa. Joe Biden on kertonut toimivansa näin käytännön syistä, sillä FFP2-suojaimet eivät istu tukevasti hänen kasvoilleen.

Asiantuntijat ovat huomauttaneet, että monet kaupoissa myytävät kangasmaskit sisältävät jo tällä hetkellä kaksi tai kolme suojakerrosta. Sama pätee kirurgisiin suu-nenäsuojaimiin.

Japanilaistutkijat arvioivat kirurgisen suojaimen pysäyttävän 85 prosenttia viruspartikkeleista, jos maski on asetettu pitävästi kasvoille. Tuplamaskin käyttämisestä voi olla jopa haittaa, sillä syntyvä ilmanvastus voi ohjata ilmavirtaa sivuille syntyvien aukkojen kautta.

Parhaimmassa tapauksessa tiiviisti asetettu tuplamaski suojasi 89-prosenttisesti eli vain hieman yhtä maskia paremmin. Japan Times -lehden mukaan suojavaikutusta arvioitiin kattavilla tietokonemallinnuksilla.

– On tärkeää huomioida kaikki suojautumiskeinot, kuten käsienpesu, ilmanvaihdon tehostaminen, turvavälien huomioiminen ja altistumisaikojen pitäminen mahdollisimman lyhyenä, Koben yliopiston profesori Makoto Tsubokura sanoo.