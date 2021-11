Yllätyshavainto: Koronalääke ehkäisee tartuntoja yli puoli vuotta

Koronavirusta vastaan kehitetyn vasta-ainehoidon on havaittu antavan yllättävän pitkän suojan uutta tartuntaa vastaan.

Regeneron-yhtiön vasta-ainelääkettä on käytetty erityisesti riskiryhmien hoidossa. REGEN-COV-lääkettä annostellaan suonensisäisesti sairaalahoidossa.

Tuoreen tutkimuksen perusteella yksi annoskerta vähensi koronaviruksen tartuntariskiä 81,6 prosenttia 2–6 kuukautta hoidon jälkeen. Oireellisen infektion riski väheni 72 prosenttia viikossa ja 93 prosenttia kuukauden jälkeen.

– Tulokset osoittavat, että REGEN-COV voi tarjota pitkään kestävän immuniteetin SARS-CoV-2-infektiolta. Tulos on erityisen tärkeä esimerkiksi immuunipuutoksesta kärsiville, sillä he eivät saa tarvittavaa suojaa koronarokotteista, tutkimusjohtaja Myron Cohen toteaa yhtiön tiedotteessa.

”Vasta-ainecocktail” koostuu casirivimab- ja imdevimab-lääkeaineista, jotka ovat laboratoriossa tehtyjä proteiineja. Ne tähtäävät koronaviruksen piikkiproteiinia ja estävät sen tunkeutumista ihmissoluihin. Toimintaperiaate poikkeaa rokotteista, jotka käynnistävät immuunijärjestelmän oman vasta-ainetuotannon.

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1 683 henkilöä, joista puolelle annettiin lumelääke ja puolelle 1 200 milligramman REGEN-COV-annos.

Vasta-ainelääkettä saaneista yksikään ei joutunut sairaalahoitoon koronavirusinfektion vuoksi. Verrokkiryhmästä hoitoon joutui kuusi henkilöä.

Announcing additional positive results from our clinical trial evaluating a single dose of our investigational antibody cocktail to prevent #COVID19 in uninfected people over an 8-month period.

— Regeneron (@Regeneron) November 8, 2021