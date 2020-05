Yllätyshavainto: Koronan tappavuus ei olekaan muuttunut

Glasgow’n yliopiston virustutkimuskeskus tyrmää väitteet uuden koronaviruksen nopeasta muuntumisesta.

Osa tutkijoista on arvellut SARS-CoV-2-viruksen kerryttäneen pandemian aikana mutaatioita, jotka olisivat synnyttäneet muita aggressiivisemman ja vaarallisemman viruskannan.

Virus Evolution -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan väitteelle ei löydy tukea useista virusnäytteistä tehdyssä analyysissa. Glasgow’n yliopiston tutkija Oscar MacLeanin mukaan maailmalla kiertää tällä hetkellä vain yksi SARS-CoV-2-virustyyppi.

Hän huomauttaa, että kaikkien virusten geneettinen rakenne muuttuu hiljalleen taudin levitessä eri populaatioissa. Suurin osa muutoksista ei vaikuta millään lailla viruksen toimintaan tai sairauden vakavuuteen.

Tutkimuskeskuksen CoV-GLUE-työkalulla selvitettiin 7237 pandemian aikana kertynyttä mutaatiota viruksen RNA:ssa. Koronavirus on muuttunut moniin muihin viruksiin verrattuna melko hitaasti, eivätkä tähän mennessä kertyneet muutokset ole merkittäviä.

– SARS-CoV-2-viruksen RNA-sekvenssin evolutiivisen analyysin perusteella voidaan todeta, että väitteet monista maailmalla kiertävistä virustyypeistä ovat perättömiä, Oscar MacLean sanoo.

MacLeanin mukaan tavanomaisista mutaatioista ei kannata huolestua.

– Mutaatiot ovat kuitenkin hyödyllinen työkalu, jonka avulla voimme seurata tartuntahistoriaa ja ymmärtää globaalin leviämisen suuntaviivoja, tutkija sanoo.

ICYMI: There's no evidence #SARSCoV2, the virus that causes #COVID19, has mutated into different types. New research in @Virus_Evolution by @CVRinfo finds there is still only one type of the virus circulating🦠

