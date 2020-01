Yllätys lentokentällä – näin sota alkaa puolustusvoimien videolla

Puolustusvoimien Taistelukenttä 2020 -opetusvideo julkaistaan keväällä.

”Tilanne on tällä hetkellä uhkaava. Suomi on tällä hetkellä aggressiivisen vaikuttamisen kohteena. Tämä vaikuttaminen on monialaista. Se on sotilaallista ja ei-sotilaallista.”

Näillä sanoilla alkaa puolustusvoimien keväällä julkaistavan Taistelukenttä 2020 -opetusvideon traileri (alla). Siinä maalataan, kuinka konflikti voisi Suomessa alkaa. Ääni kuuluu maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Jyri Raitasalolle. Hän kommentoi lavastetussa uutislähetyksessä ilmeisen tulenarkaa tilannetta. Seuraavaksi uutistenlukija kertoo puolustusvoimien valmistautuvan sotilaalliseen maanpuolustukseen.

Sitten leikataan tositoimiin. Suomeen kohdistuu ohjusisku, minkä jälkeen Kajaanin lentokentälle hätälaskun tekevästä siviilikoneesta alkaa purkautua yllättäen ulos asemiehiä. Hangon suunnasta tulee ilmahyökkäys ja vihollisen todetaan tunkeutuneen maahan etelässä. Pian otsikoissa kerrotaan Suomen olevan sodassa. Videolla näytetään joukkojen yhteenottoja ja eri aselajien taistelutoimintaa.