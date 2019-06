Yllätys kunnantalolla: Joku nosti Neuvostoliiton lipun salkoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsalaisen Täbyn kunnan turvallisuusjohtajan mukaan kenenkään muun kuin työntekijän ei pitäisi saada lippua nostettua.

Ruotsissa Täbyn kunnassa kunnantalolle maanantaiaamuna töihin tullut vahtimestari sai kokea erikoisen yllätyksen. Toistaiseksi tuntematon henkilö oli ripustanut kunnantalon edessä olevaan lipputankoon Neuvostoliiton lipun, kertoo Expressen.

Täbyn turvallisuuspäällikkö Gustaf Sundmanin mukaan kenenkään muun kuin kunnan työntekijän ei pitäisi olla mahdollista saada lippua salkoon.

− Sitä varten tarvitaan avain. Meidän on tutkittava, miten tämä on mahdollista. Sen on täytynyt tapahtua yöllä, Gustaf Sundman sanoo.

Kunnantalon vieressä asuva Björn Järvheden, 80, sanoo Expressenille yllättyneensä suuresti, kun hän näki punaisen lipun asuntonsa ikkunasta varhain aamulla.

− Heräsin ja näin, että lipputangossa on jotakin punaista. Sitten tuli tuulenpuuska, jonka voimasta lippu alkoi liehua. Näin, että se on Neuvostoliiton lippu, Järvheden kertoo.

− Elämme aikaa, jolloin uutisoidaan runsaasti Pohjois-Korean varustautumisesta ja maailman uhista. En tiennyt, mihin pitäisi uskoa, hän lisäsi.

Lippu otettiin välittömästi alas salosta ja kunnan oma lippu palautettiin paikalleen. Täbyn kunta aikoo tehdä tapauksesta ilmoituksen poliisille.

Turvallisuusjohtaja Sundman pitää tapausta vakavasti otettavana. Hänen mukaansa kunta ei ole saanut minkäänlaista uhkausta tapauksen yhteydessä.