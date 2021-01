Yllätys koronarokotteesta: Teho ehkä luvattua parempi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toisen rokoteannoksen saaneista vain 0,015 prosentilla on todettu koronatartunta Israelissa.

Laajamittaiset rokotukset ovat edenneet viime viikkoina vauhdilla Israelissa. Maan terveysministeriön mukaan pelkästään tiistain aikana 80 000 henkilölle annettiin ensimmäinen ja 119 000 henkilölle toinen rokoteannos.

Rokotettuja on yhteensä 2,8 miljoonaa eli noin kolmasosa kansasta. Heistä 21 prosenttia eli 715 000 henkilöä on oikeutettu viralliseen rokotustodistukseen, sillä toisesta rokoteannoksesta on kulunut ainakin seitsemän päivää.

Pfizer-lääkeyhtiön kliinisten kokeiden mukaan suojavaikutus on 95 prosenttia viikko toisen annoksen jälkeen. Osittainenkin suoja voi estää vakavan taudinkuvan muodostumisen.

Israelissa kerättyjen alustavien tietojen mukaan Pfizerin rokotteen teho voi olla jopa arvioitua parempi. Yhteensä 128 600 täyden suojan saaneesta vain 20 henkilöllä eli 0,015 prosentilla on vahvistettu Covid-19-infektio.

Immunologi Cyrille Cohen arvioi Times of Israel -lehdelle, että kokonaisväestöstä noin 0,65 prosenttia saa tartunnan joka viikko.

– Nämä ovat lupaavia tuloksia ja vahvistavat oletuksen Pfizerin rokotteen korkeasta tehokkuudesta, Cohen sanoo.

Uusien tartuntojen määrä on pysynyt Israelissa korkealla tasolla, vaikka luvuissa on näkynyt laskua tammikuun puolivälistä lähtien. Terveysministeri Yuli Edelstein sanoi BBC:lle, että ainakin 80 prosenttia aikuisväestöstä olisi saatava rokotettua ennen koronarajoitusten purkamista.