Yllättynyt Petteri Orpo: Antti Rinteeltä on karannut mopo käsistä

Kokoomusjohtaja kehottaa Sdp:tä odottamaan eduskuntavaalit ennen salkkujen jakoa.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne on Suomen Kuvalehden mukaan jo valmistautunut täysillä pääministerin tehtävään. Rinne on kertonut SK:lle tulevana hallitusneuvotteluiden vetäjänä eduskuntapuolueille esittämiään linjakysymyksiä, joita on seitsemän.

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo on todella yllättynyt.

– Nyt on karannut Antilta ja demareilta mopo lopullisesti käsistä. Ensin puoli vuotta sitten he aloittivat jo vaalikampanjan, mielestäni liian aikaisin. He ovat jakaneet älyttömät määrät vaalilupauksia, kalliita sellaisia. Ja nyt puoli vuotta ennen vaaleja he keskenään jo jakavat ministerinsalkkuja, Petteri Orpo kommentoi Verkkouutisille.

– Porukka kulkee jo vallantäyteisenä eduskunnan käytävillä, vaikka ei ole yhtään ääntä annettu… Nyt pitäisi oikeasti rauhoittua heidänkin ja odottaa, että käydään vaalit.

– Sen jälkeen on aika, sen perusteella, mitä suomalaiset ovat mieltä vaaleissa – sitten vasta muodostetaan hallitusta.

Petteri Orpon mukaan ”tämä näyttää nyt kyllä vähän erikoiselta”.

– Sekin vielä, että esimerkiksi kokoomuksessa emme ole edes aloittaneet vaalikampanjointia, koska me hoidamme vastuullisesti Suomen asioita ja pidämme huolta talouden ja työllisyyden kehittymisestä.

– Kampanjat alkavat vasta ensi vuoden puolella. Ja täällä kaveri jakaa salkkuja!, Orpo ihmettelee.

Petteri Orpo ei halua kommentoida Antti Rinteen kaavailemia hallitusneuvotteluiden kysymyksiä puolueille. Orpo kuitenkin huomauttaa Rinteen kolmoskysymyksestä.

– En halua niihin sinänsä mennä. Mutta se (kolmas kysymys) nyt vaan kuvastaa sitä, että heillä on tarkoitus edelleen kaataa sote-uudistus ja aloittaa taas kerran omalta pöydältään.

Eduskuntavaalit käydään 14. huhtikuuta 2019.