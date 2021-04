Yllättävää – näissä 30 maailman valtiossa ei ole koronaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Melkein neljäsosa ihmiskunnasta elää Covid 19 -vapaissa maissa.

Lontoon Queen Mary’s Universityn Deepti Gurdasani luennoi äskettäin British Medical Journalin webinaarissa Zero Covidista, nollacovidista, koronattomuudesta.

Se on tavoite epidemian saamisesta niin alas lähelle nollatasoa, että kaikki ilmenevätkin tartunnat saadaan kuriin jäljityksellä, nopeilla toimilla ja rokotuksilla. Gurdasanin mukaan tiedekeskustelussa monet pitävät tavoitetta saavuttamattomana, koska monia muitakaan tarttuvia tauteja ei ole saatu tukahdutettua.

– Väittäisin että lopulta yrittäminen on parempi kuin ettei yritä ollenkaan. Vaikka emme saavuttaisi eliminointia, voimme silti suojella talouttamme ja yhteiskuntaamme paljon paremmin kuin jos emme yrittäisi lainkaan, Deepti Gurdasani totesi.

– Zero Covid ei ole ääriajattelua tai poikkeus. Se on saavutettu 30 maassa ja lisäksi 15 maata on lähellä sitä, hän lisäsi.

Hänen mukaansa 23 prosenttia maailman ihmisistä elää näissä koronavapaissa maissa. Lista on voinut muuttuakin, mutta huhtikuun alussa nuo maat olivat:

Afganistan, Australia, Bahama, Monaco, Uusi-Seelanti, Niger, Dominikaaninen tasavalta, Fidzi, Vatikaani, Belize, Bhutan, Brunei, Saint Kitts ja Nevis, Samoa, Singapore, Islanti, Laos, Liechtenstein, Myanmar, Kamerun, Djibouti, Salomonsaaret, Taiwan, Itä-Timor, Marshallsaaret, Mauritius, Micronesia, Trinidad ja Tobago, Vanuatu ja Vietnam.

12 OECD maata valitsi koronan eliminaatio-, 31 hillitsemisstrategian, koska piti eliminaatiota mahdottomana, taloudelle ja kansalaisvapauksille liian raskaana. Näiden strategioiden vertailu Lancetissa läpi 61 pandemiaviikon ampuu em. logiikan upoksiin.1/3https://t.co/WVxy42GVOn — Matti Jantunen (@jantunen_matti) April 30, 2021