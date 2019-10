Fysiikan laki rikki? Kvanttitietokone käänsi ajan kulun

Kansainvälinen tutkijaryhmä uskoo rikkoneensa kvanttitietokoneen avulla vankkumattomana pidettyä fysiikan perusperiaatetta.

Moskovan fysiikan ja teknologian instituutin johtamassa tutkimuksessa hyödynnettiin IBM:n yksinkertaista kvanttitietokone-ohjelmaa, joka käytti kahta kubittia eli kvanttibittiä.

Kubitit voivat olla superpositiossa eli nollana ja ykkösenä samanaikaisesti. Kokeessa kubitit asetettiin aluksi nollaan. Ajan kulumisen oletettiin johtavan tilanteeseen, jossa järjestelmä romahtaa pois alkuperäisestä järjestyksestä kohti satunnaista tilaa.

Seuraavassa vaiheessa tietokonetta käskettiin suorittamaan ohjelma takaperin. Kun ensimmäinen ohjelma suoritettiin uudelleen, kahden nollan tola palautui noin 85 prosentin todennäköisyydellä.

Havainto tarkoittaa Astronomy-lehden mukaan käytännössä ajan kulun kääntämistä hyvin pienellä mittakaavalla. Aiheen selvitystä jatkettiin eristämällä yksittäinen elektroni ja laskemalla, kuinka pian universumin satunnainen kvanttivärähtely johtaisi samaan lopputulokseen.

Tulos oli yllätys: vaikka tutkittavien elektronien määrä nostettaisiin kymmeneen miljardiin, voisi saman tuloksen aikaansaaminen kestää useita vuosikymmeniä. Samasta syystä pudotettu lasi hajoaa kaoottisesti — järjestelmä ajautuu termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan ajan myötä kohti entropian eli epäjärjestyksen kasvua.

Kvanttiohjelman toiminta loi järjestystä epäjärjestykseen, mikä voidaan tulkita kyseisen perussäännön kiertämiseksi.

Scientists think they've reversed time using IBM's quantum computer, possibly breaking a law of physics. https://t.co/Vn6ogVXtLr

— Astronomy Magazine (@AstronomyMag) October 19, 2019