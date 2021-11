Yllättävä tieto: Yli puolet koronatartunnoista liittyy tiettyihin rakennuksiin

University College Dublin -yliopiston apulaisprofessori Orla Hegarty muistuttaa koronaviruksen leviävän pääasiassa hengitysilman välityksellä sisätiloissa ja ajoneuvoissa.

Koska ilmanlaatua voidaan mitata, pystyttäisiin kaikkien rakennusten ja esimerkiksi bussien infektioriskiä vähentämään oikeilla varotoimenpiteillä. Hegartyn mukaan asiasta löytyy useita esimerkkejä historian varrelta.

– Sisäilman laatua ja ilmanvaihtoa on säännelty ainakin vuodesta 1631 kansanterveyden ja tautienhallinnan vuoksi. Florence Nightingale hyödynsi tuuletusta infektioiden pysäyttämiseksi. Chicago kukisti sen avulla espanjantaudin aiheuttaman pandemian kuudessa viikossa, Orla Hegarty kirjoittaa Twitterissä.

Hänen mukaansa monissa länsimaissa noudatetaan edelleen pandemian alkuaikana julkaistuja WHO:n ohjeita, joiden mukaan käsienpesu olisi ensisijainen keino torjua koronavirusta. Aasiassa virus on saatu tehokkaammin hallintaan keskittymällä hengitysilmaan.

Apulaisprofessori nostaa esiin Irlannin parlamentin selvityksen, jonka mukaan maassa koronavirukseen menehtyneistä 55 prosenttia oli saanut tartunnan rakennuksissa, jotka vastaavat 0,03 prosenttia Irlannin koko rakennuskannasta. Suurin osa oli hoivakoteja tai sairaaloita. Yli puolet työpaikkojen tartunnoista oli yhteydessä 150 rakennukseen.

Riittämättömän ilmanvaihdon uskotaan aiheuttaneen tai kärjistäneen useita hoivakodeissa sattuneita tartuntaryppäitä. Riski kasvaa, jos ihmiset viettävät sisätiloissa pitkiä aikoja lähikontaktissa ilman maskeja. Näihin lukeutuvat ravintolat, baarit, teatterit, elokuvateatterit, hotellit sekä viihde- ja urheilutapahtumat.

Sisätiloissa tapahtuva urheilu ja esimerkiksi laulaminen voivat aiheuttaa muita aktiviteetteja enemmän infektioita, sillä niiden yhteydessä ilmaan leviää paljon aerosoleja.

this blew up, so a🧵of info

#1 almost all #COVID19 transmission is due to infected air trapped indoors/in vehicles

#2 the air conditions are known, measurable & preventable

#3 managing the air & the people can make ALL buildings low risk

CLEAN AIR can (& has) stopped pandemic

— Orla Hegarty (@Orla_Hegarty) November 14, 2021