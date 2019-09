Tätä näemme yhä useammin: kuljettaja nukkuu ratissa

Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion valtatiellä ajanutta kuljettajaa odotti viereisellä kaistalla harvinainen näky: Tesla-sähköauton etupenkeillä näytti istuvan kaksi henkilöä unessa.

Uneliaista ihmisistä huolimatta auto eteni rauhallisen tasaisesti eteenpäin automaattiohjauksessa.

Tilanteen kuvannut Dakota Randall kertoo CBS Boston -kanavalle yrittäneensä turhaan herättää kuskia tööttäämällä.

– Tilanne oli hyvin outo ja hämmentävä. Luulin nähneeni kuljettajan unessa, mutta varmistin vielä asian ajamalla uudelleen auton rinnalle. Näin, että siellä tosiaan istui henkilö pää jalkojensa välissä, Randall sanoo.

Massachusettsin poliisi vahvistaa, ettei tilanteessa ollut mitään laitonta. Myös kuljettaja saa nukkua, jos kyseessä on itseohjautuva auto.

Teslan mukaan automaattiohjaus edellyttää ”aktiivista kuljettajan valvontaa”, eli järjestelmää ei määritellä täysin itsenäiseksi. Mahdollisessa onnettomuustilanteessa vastuu säilyy edelleen kuljettajalla.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

— Dakota Randall (@DakRandall) September 8, 2019