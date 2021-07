Yllättävä havainto: ”Hiekkapaholainen” pyöri Moskovan lähellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäläiskaupungin asukkaat tallensivat videolle pölypyörteen.

Moskovan lähellä sijaitsevan Mytištšin kaupungin asukkaat ovat ihmetelleet kesäisen ”tornadon” ilmestymistä.

Asiasta kertoo uutissivusto tvrain.ru, joka on julkaissut sääilmiöstä videoita Twitter-tilillään.

Kyseessä on pölypyörre. Se on nouseva ilmapyörre, johon on sekoittunut pölyä. Pölypyörteet ovat lyhytikäisiä.

Pienet pölypyörteet ovat halkaisijaltaan noin puoli metriä leveitä ja joidenkin metrien korkuisia. Suurimmillaan ne voivat olla joitakin kymmeniä metrejä leveitä ja jopa 1 500 metriä korkeita.

Pölypyörre muodostuu, kun lähellä maanpintaa oleva kuuma ilma nousee nopeasti sen yläpuolella olevan viileämmän ilman läpi.

Ne ovat verrattavissa tornadoihin. Molempiin sääilmiöihin liittyy pystysuoraan suuntautuva pyörivä tuulipylväs. Varsinaiset tornadot ovat kuitenkin huomattavasti voimakkaampia ja vaarallisempia.

Жители подвосковных Мытищ сняли на видео смерч — по словам синоптика «Фобоса», такое торнадо называют «пыльным дьяволом» pic.twitter.com/UnFiRl3CFx — Дождь (@tvrain) July 15, 2021