Yllättävä arvio: Rokotekattavuus onkin laskemassa

Väestön suoja koronatartunnalta oli tilastollisesti huipussaan noin viikko sitten. Koronarokotteen tehon hiipuminen merkitsee, että ensimmäisenä rokotteen saaneiden suoja tartunnalta vähenee kuitenkin nyt nopeammin kuin nuorten rokotteet etenevät.

– Joku on aina askeleen edellä. Tämä hyvä huomata. Tällä hetkellä rokotetilanne ei parane vaan huononee, solubiologi ja neurotieteilijä Pirta Hotulainen summaa.

Hän viittaa Twitterissä koronatilastoja visualisoivan Ilkka Rauvolan julkaisemiin kuvaajiin (alla). Rauvolan kokoamien lukujen perusteella Suomen efektiivinen rokotekattavuus oli huipussaan lokakuun 17. päivänä. Laskelma pohjaa siihen, että yhä suurempi osa yli 60-vuotiaiden rokotuksista on annettu yli kuusi ja puoli kuukautta sitten.

Suomessa valtaosalle väestöä annetun Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen suojateho alkaa tutkimusten mukaan laskea jo kaksi kuukautta toisen annoksen saamisen jälkeen. Lokakuun alussa julkaistuista tutkimuksista tässä kertovan CNN:n mukaan suojan lasku kiihtyy, kun rokotuksesta on kulunut neljä kuukautta ja putoaa seuraavina kuukausina noin 20 prosenttiin.

Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava, että vaikka suoja koronatartunnalta laskeekin, pysyy rokotteen antama suoja vakavalta sairastumiselta ja kuolemalta tutkimusten mukaan yhä lähes täydellisenä.

– Löydösten perusteella suuri osa rokotetusta väestöstä voi menettää tulevina kuukausina suojan tartuntaa vastaan. Tämä saattaa kasvattaa uusien epidemia-aaltojen mahdollisuutta, New England Journal of Medicinessä julkaistussa tutkimuksessa todetaan.

Moni maa on jo käynnistänyt kolmannen rokotekierroksen heikkenevän suojan takia. Suomessa kolmansia annoksia suositellaan tarjottavaksi 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville sekä lääketieteellisille riskiryhmille. Todennäköistä on kuitenkin, että koko väestö pyritään lopulta rokottamaan kolmesti.

Kolmas rokoteannos antaa ensimmäisten tutkimustietojen valossa lähes täydellisen suojan koronatartuntaa vastaan.

Efektiivisen rokotekattavuuden nousu koko maassa on lähes pysähtynyt. Syynä on se, että yhä suurempi osa yli 60-vuotiaiden rokotuksista on yli 6.5 kuukautta sitten annettuja, ja heidän saamiensa 2. rokotusten suoja on pudonnut alle 80 prosentin tason.

— Ilkka Rauvola (@jukka235) October 23, 2021