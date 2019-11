Teknologiateollisuus: Painostus vaikeuttaa neuvotteluja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Minna Helle sanoo ay-liittojen julistamia ylityökieltoja erittäin valitettaviksi.

Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helteen mukaan painostustoimet hankaloittavat työmarkkinaneuvotteluja sekä vaikeuttavat yritysten toimintaa ja toimituksia asiakkaille.

– Teknologiateollisuus pitää kuitenkin myönteisenä, että liitoilla on edelleen neuvotteluyhteys. Työnantajapuolen tavoitteena on, että työmarkkinaratkaisut saadaan aikaan mahdollisimman nopeasti. Nyt on tärkeää keskittyä neuvotteluihin eikä työmarkkinahäiriöihin, Helle sanoo tiedotteessaan.

Teollisuusliitto ilmoitti perjantaina, että se aloittaa teknologiateollisuudessa koko toimialaa koskevan ylityökiellon maanantaina 4. marraskuuta kello 00.00. Ylityökielto päättyy perjantaina 15. marraskuuta kello 24.00.

Ylityökielto koskee teknologiateollisuuden, pelti- ja teollisuuseristysalan ja malmikaivosten sopimusaloja sekä puolustusministeriön työpaikkoja. Pron ylityökielto ajoittuu samaan aikaan ja koskee teknologiateollisuuden toimihenkilötehtäviä. Pron ylityökiellosta ilmoitettiin liiton nettisivuilla, työnantajaliitolle ei ole toistaiseksi tehty virallista ilmoitusta.

– Ylitöiden teettäminen ei ole tavoiteltavaa, mutta asiakassuhteista huolehtiminen ja toimitusvarmuus voivat joskus sitä edellyttää. Monissa yrityksissä myös työvoimapula lisää tarvetta ylitöihin, Helle sanoo.

Kyseiset työehtosopimukset umpeutuivat lokakuun lopussa, ja sopimukseton tila alkoi perjantaina 1. marraskuuta. Pisimmälle päästiin Teollisuusliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa. Ratkaisu uudesta sopimuksesta jäi kiinni ennen muuta kustannustasosta eli siitä, millainen kustannusvaikutus uudella sopimuksella voi olla heikkenevässä taloustilanteessa.

YTN:n neuvotteluissa ei tulosta suunnittelualalla

Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Teknologiateollisuus ry:n välisissä työehtosopimusneuvotteluissa ei saavutettu neuvottelutulosta suunnittelu- ja konsulttialalla työskentelevien ylempien toimihenkilöiden osalta.

Tulosta yritettiin vielä tänään perjantaina 1.11. Sopimus päättyi eilen.

YTN:n mukaan neuvotteluissa suurin haaste on ollut työajanpidennyksen kohtalo. Ennen sen ratkaisemista ei ole voitu edes keskustella palkankorotuksista.

Teknologiateollisuuden ja YTN suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimuksen piirissä on noin 43 000 ylempää toimihenkilöä.

Suunnittelu- ja konsulttialan vastuullinen asiamies Tuula Aaltola toteaa, että tällä alalla sopimuksen syntyminen tulee olemaan erityisen haastavaa, koska alan tavoitteena on kuroa umpeen palkkaeroa vastaaviin aloihin.

YTN arvioi vielä viikonlopun yli neuvottelujen jatkamisen edellytyksiä.