Ylitarkastaja IL:lle: Uusi vankila on tietysti uusi vankila

Hämeenlinnan uuden vankilan olosuhteet ovat Iltalehden mukaan hämmentäneet yleisöä.

Huomiota ovat lehden mukaan herättäneet vankilan havainnekuvissa näkyvät avarat ulkoilualueet sekä vangeille tarjottavat palvelut, kuten kampaamo tai kaupunkiviljelymahdollisuus. Toinen uutisissa esiin nostettu huomio on digikokeilu, jossa vankien selleihin asennetaan näyttöpäätteet.

Rikosseuraamuslaitos Risen ylitarkastaja Päivi Hannula toteaa Iltalehdelle vankien olosuhteista, että vankiloissa saatavat palvelut pohjautuvat vankeuslakiin kaikissa yksiköissä.

Uusi vankila on Hannulan mukaan tietysti uusi vankila, ja vanhoissa vankiloissa on vanhat rakenteet ja olosuhteet. Muualla oleva vanki ei hänen mukaansa kuitenkaan ole eriarvoisessa asemassa siihen nähden, mitä lain mukaisia palveluita Hämeenlinnassa on tarjolla.

Uusi vankila rakennetaan 70-luvulta peräisin olevan vanhan laitoksen viereen. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2020. Vankilaan tulee mahtumaan 100 Suomen tämän hetkisestä 230 naisvangista.