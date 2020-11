Ylipainoisia on pian yli neljä miljardia

Terveydelle haitallisten ruokatottumusten varoitetaan kärjistyvän tulevien vuosikymmenten aikana.

Potsdamin ilmastotutkimuskeskuksen (PIK) tutkijat arvioivat ruokahävikin ja ympäristövaikutusten kasvavan samalla merkittävästi. Vuoteen 2050 mennessä maailmassa on yli neljä miljardia ylipainoista ihmistä, jos prosessoidun ruoan ja eläintuotteiden kulutus kasvaa ennusteiden mukaisesti.

Heistä 1,5 miljardin arvioidaan olevan merkittävästi ylipainoisia. Samanaikaisesti jopa 500 miljoonaa ihmistä kärsii alipainosta.

– Emme tule saavuttamaan YK:n tavoitetta nälän hävittämisestä, jos havaittu ravintosiirtymä jatkuu. Ylipainoisuus ja lihavuus tulevat kasvamaan tajunnanräjäyttävään mittakaavaan, tutkimusjohtaja Benjamin Bodirsky toteaa.

Ylipainoisten osuus oli vuonna 2010 29 prosenttia ja lihavien yhdeksän prosenttia. Ennusteen mukaan vastaavat osuudet kasvavat vuoteen 2050 mennessä 45 prosenttiin ja 16 prosenttiin.

Muutoksen taustalla on erityisesti täysjyvien ja palkokasvien korvautuminen sokerilla, rasvalla ja eläinproteiinilla.

Tutkimus ennustaa ruoan kysynnän kasvavan maailmanalajuisesti noin 50 prosenttia vuosien 2010 ja 2050 välillä. Yhä suurempi osa maapallon pinta-alasta joudutaan ottamaan ruoantuotannon käyttöön.

– Monet maat Aasiassa ja Afrikassa kärsivät vielä aliravitsemuksesta ja siihen liittyvistä terveysongelmista. Mutta ylipainoisuus on ollut kasvussa samoissa maissa, mikä johtaa diabeteksen, sydän- ja verisuoni- sekä syöpäsairauksien yleistymiseen, tutkija Sabine Gabrysch sanoo.

Our recent study highlights by 2050, more than 4 billion people could be #overweight, 1.5 billion of them obese, while 500 million people continue to be underweight.

There is a need to fix the broken #foodsystems.@PIK_Climate @AbhiMishr @sabine_gabrysch https://t.co/JHZtmEmyYv

— Prajal Pradhan (@prajdhan) November 19, 2020