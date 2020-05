Ylipaino kaksinkertaistaa vakavan koronan riskin

Sairaalahoidon tarve oli selvityksen mukaan yhteydessä myös tupakointiin ja uniapneaan.

Tuoreen tutkimuksen mukaan ylipaino voi jopa kaksinkertaistaa vakavan Covid-19-taudinkuvan riskin.

Glasgow’n yliopiston tutkijat kävivät läpi 428 000 henkilön tiedot Britannian biopankin kautta. Heistä 340 oli saanut koronavirusdiagnoosin sairaalassa.

Ylipaino lisäsi riskiä joutua viruksen vuoksi sairaalaan 1,6-kertaisesti ja vakava ylipaino 2,3-kertaisesti. Myös kuolemantapaukset olivat yhteydessä potilaan painoon.

Yhteyden arvellaan pohjautuvan ylipainon myötä kohoavaan riskiin sairastua diabetekseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Vastaavista perussairauksista kärsivät kuuluvat SARS-CoV-2-viruksen riskiryhmään.

Kehon liiallinen rasva voi myös altistaa tulehduksille ja koronaviruksen vakaville komplikaatioille. Useiden kuolemantapausten on todettu aiheutuneen immuunijärjestelmän ylireaktiosta eli niin sanotusta sytokiinimyrskystä.

Yliopiston selvityksen mukaan myös tupakointi ja uniapnea lisäsivät sairaalaan joutumisen riskiä.

Tutkimusjohtaja Paul Welshin mukaan vakavan taudinkuvan riski kasvaa asteittain painoindeksin mukaan.

– Kyseessä ei siis ole tietty raja, jonka jälkeen riski pomppaisi suuremmaksi. Näyttää siltä, että mitä enemmän rasvaa kehossa on, sitä todennäköisemmin henkilö on saanut positiivisen testin sairaalassa. Tämä kertoo siitä, että henkilö on saanut oireita, joiden vuoksi hän on hakeutunut sairaalahoitoon, Welsh toteaa MailOnline-verkkolehdelle.