Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys kyseenalaistetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muuttunut lainsäädäntö on saattanut tehdä pakkojäsenyydestä perustuslainvastaisen.

Kokoomuksen kansanedustajat Wille Rydman, Antti Häkkänen ja Heikki Vestman kyseenalaistavat maanantaina eduskunnan puhemiehelle luovutetussa kirjallisessa kysymyksessään ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden perustuslainmukaisuuden. Kysymyksen allekirjoittajat toimivat kokoomuksen edustajina perustuslakivaliokunnassa.

Vestmanin, Häkkäsen ja Rydmanin avauksen taustalla on perustuslakivaliokunnan viime syksynä antama lausunto korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa koskevasta lakimuutoksesta. Valiokunta totesi lakimuutoksen muuttavan niitä erityistehtäviä, joita se aiemmin on pitänyt edellytyksinä ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden perustuslailliselle hyväksyttävyydelle. Nykyinen yliopistolaki ei mahdollista yliopisto-opiskelijalle ylioppilaskunnan jäsenyydestä eroamista.

– Perustuslaki turvaa sekä positiivisen että negatiivisen yhdistymisvapauden. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys on ongelmallinen järjestely, jonka perustuslakivaliokunta on aiemmin hyväksynyt vain ylioppilaskunnan hallinnollisista, opintososiaalisista ja terveydenhuollollisista erityistehtävistä johtuen. Lainsäädännön muututtua myös pakkojäsenyyden perustuslaillinen hyväksyttävyys on heikentynyt, toteaa kirjallisen kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Wille Rydman.

– Viimevuotisessa lausunnossaan perustuslakivaliokunta totesi selvästi, että valtioneuvoston tulisi harkita selvitystyön käynnistämistä sen arvioimiseksi, onko ylioppilaskunnan pakkojäsenyydelle enää olemassa hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita. Antti Rinteen (sd.) hallituksen tulisi ottaa tämä kehotus vakavasti, sillä muuttunut lainsäädäntö on saattanut tehdä pakkojäsenyydestä perustuslainvastaisen oikeustilan, huomauttaa perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen.

– Aiemmin perustuslakivaliokunta on hyväksynyt ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden pitkälti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n asemasta johtuen. Kun muuttunut lainsäädäntö siirtää vastuun opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä Kansaneläkelaitokselle ja tekee YTHS:stä vain palveluiden tuottajan, on keskeinen edellytys pakkojäsenyyden valtiosääntöiselle hyväksyttävyydelle lakannut olemasta, muistuttaa kansanedustaja Heikki Vestman.