Yliopistossa yli 560 koronatartuntaa viikossa

Yhdysvalloissa on kerrottu koronaviruksen nopeasta leviämisestä syyslukukauden alkamisen myötä.

Alabaman yliopistossa on vahvistettu jo 566 Covid-19-tapausta elokuun 19. päivän jälkeen.

Eri kampuksilla on tehty yhteensä yli 46 000 virustestiä, joista 0,3–1,0 prosenttia on ollut positiivisia. Yliopisto kertoo varanneensa runsaasti tiloja karanteeneihin, sillä niiden käyttöaste on vasta alle 20 prosenttia.

Rehtori Stuart Bell painottaa, ettei pidä opiskelijoiden käytöstä ongelmana. Covid-19-määräysten noudattamista on valvottu aktiivisesti.

– Meidän on selvitettävä, missä virus leviää ja miten voimme yhdessä välttää altistumisia ja näitä tilanteita, Stuart Bell sanoi tiedotustilaisuudessa.

Alabaman yliopisto on järjestänyt viime viikosta lähtien lähiopetusta yli 20 000 opiskelijalleen ensimmäistä kertaa maaliskuun jälkeen.

"Our challenge is not the students, our challenge is the virus." – President Bell

