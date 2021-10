Yliopiston woke-kurssi: Kauppojen hyllyt sortavat lyhyitä ja vasenkätisiä

Poliittiseksi koettu luento yllätti amerikkalaisopiskelijat.

Pohjois-Carolinan yliopiston Carolina Review -lehti kertoo Chapel Hillillä pidetystä pakollisesta kurssista.

Julkaisu on saanut tilaisuudesta äänitallenteen, vaikka nauhoittaminen oli kiellettyä.

Tunnin kestäneessä tilaisuudessa Social Responsibility Speaks -yhtiön Christina Parle puhui intersektionaalisesta identiteetistä, implisiittisten puolueellisuuksien järjestelmällisestä sorrosta ja identiteetteihin perustuvista etuoikeuksista.

Luennon aluksi käsiteltiin alkuperäisväestöltä vietyjä maa-alueita. Opiskelijoilta kysyttiin, ovatko he valmiita ”purkamaan järjestelmän”. Christina Parle sanoi sortorakenteiden näkyvän jokaisessa kaupassa, sillä ne on suunniteltu keskipituisille henkilöille.

Järjestelmän sanottiin suosivan myös oikeakätisiä, sillä ”vasenkätisistä on tehty näkymättömiä”. Asiaa verrattiin ”valkoihoisten etuoikeuteen”.

– Järjestelmä tukee, vahvistaa ja luo etuoikeuksia tietyille ihmisille, luennolla sanottiin.

Parlen Instagram-slogan on ”Jos et raivostu, et ole kiinnittänyt huomiota”. Koulutuksen oli järjestänyt yliopiston opiskelija-asioista vastaava Office of Fraternity and Sorority Life.

Monet Carolina Review -lehden haastattelemat opiskelijat ihmettelivät poliittiseksi koettua ja pakollista luentoa.

– Puhe tuntui hyvin aggressiiviselta ja syyllistävältä, eräs opiskelija sanoi.