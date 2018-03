Yliopistojen seksuaalista häirintää tutkittiin – ”Tulokset huolestuttavia”

Helsingin tutkijanaiset on selvittänyt seksuaalista häirintää yliopistoissa. Kyselyn tulosten mukaan puolet vastanneista naisista ja kolmannes miehistä on kokenut seksuaalista häirintää.

Kaikkiaan 437 vastaajan joukossa on sekä henkilökuntaa että opiskelijoita. vastaajista 69 prosenttia on Helsingin yliopistosta. Kyselyn perusteella erityisesti nuoret naiset ovat seksuaalisen häirinnän kohteena.

– Tulokset ovat huolestuttavia ja niiden pohjalta on syytä toimia. Meidän on vaikutettava siihen kulttuuriin, joka mahdollistaa tämän kaltaisen valta-aseman väärinkäytön. Lisäksi meidän on parannettava viestintää siten, että häirintää kokeneet tai nähneet tietäisivät aina, kehen olla yhteydessä. Suhtaudumme seksuaaliseen häirintään aina vakavasti, ja tämä on viestini myös häirintää kokeneille. Rohkaisen heitä olemaan yhteydessä yliopiston häirintäyhdyshenkilöihin, jotta voimme ryhtyä selvittämään näitä tapauksia, Helsingin yliopiston hallintojohtaja Esa Hämäläinen sanoo.

Kyselyyn vastanneet työntekijät voivat olla yhteydessä häirintäyhdyshenkilöihin, esimieheen tai työsuojeluvaltuutettuun. Opiskelijat voivat olla yhteydessä opettajaan, laitoksen johtoon tai häirintäyhdyshenkilöön.

Tähän mennessä tapauksia on tullut yliopiston tietoon suhteellisen vähän. Joinain vuosina tapauksia ei ole tullut tietoon lainkaan, joinain vuosina niitä on tullut useampia. Häirinnästä on kysytty henkilöstöltä säännöllisesti työhyvinvointikyselyiden yhteydessä. Työhyvinvointikyselyssä kysymys häirinnästä kattaa muun muassa epäasiallisen kohtelun, kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän.

– Meillä on selvät toimintaohjeet epäasiallisen kohtelun ja häirinnän tapauksia varten. Kaikki tietoon tulevat tapaukset selvitetään ja niihin puututaan. Jokaisella opiskelijalla ja työntekijällä on oikeus turvalliseen ja viihtyisään työ- ja opiskeluympäristöön, Hämäläinen toteaa.