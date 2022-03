Yliopisto joutui viestihyökkäyksen kohteeksi

Helsingin yliopisto on joutunut laajan verkkohyökkäyksen kohteeksi.

Yliopiston viimeaikaisiin julkaisuihin sosiaalisessa mediassa on ilmaantunut satoja Venäjää vastustavia viestejä ”epäilyttäviltä tileiltä”.

– Poistamme tai piilotamme kaikki nämä kommentit. Epäilemme, että ne ovat osa informaatiovaikuttamisen operaatiota, jonka välikappaleena emme halua olla, Helsingin yliopisto tiedottaa Twitterissä.

Ylen mukaan valeprofiileilta vaikuttavilta tileiltä olisi lähetetty vuorokauden aikana jopa 2 500 kommenttia yliopiston sosiaalisen median tileille. Toiminta alkoi maanantaina iltapäivällä.

Kyseessä voi olla bottihyökkäys, sillä viesteissä toistuvat usein samat sisällöt. Helsingin yliopiston viestinnän asiantuntija Tomas Sjöblom arvioi, että hyökkäyksen taustalla on todennäköisesti Venäjän kaltainen valtiollinen toimija. Tavoitteena voi olla vaikutelman luominen siitä, että Suomessa tai yliopistolla olisi venäläisvastaisuutta.

Venäjän Helsingin-suurlähetystö kehotti viime viikolla tekemään ilmoituksia ”Venäjän kansalaisiin ja venäjää äidinkielenään puhuviin kohdistuvasta syrjinnästä ja vihan yllyttämisestä”.

We have received hundreds of anti-Russian comments from suspicious accounts on our recent social media posts.

We suspect that they are part of a disinformation operation. Therefore, we will delete or hide all of these comments.

