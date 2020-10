Ylimääräinen verisuoni – ihmisen evoluutio jatkuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Käden anatominen muutos voi olla yhteydessä geenimuutoksiin ja raskausajan terveysongelmiin.

Tutkijoiden mukaan ihmisten kyynärvarsissa sijaitseva ylimääräinen valtimo vaikuttaa yleistyneen yllättävän nopeasti.

Flindersin ja Adelaiden yliopiston tutkijat selvittivät mediaanivaltimon yleisyyttä viime vuosisatojen aikana. Aiemmin valtimo on kadonnut lähes kaikilla sikiön kehityksen aikana, jolloin sen tehtävä on siirtynyt reunalla sijaitseville valtimoille. Joissain tapauksissa keskimmäinen verisuoni on toiminnassa vielä lapsen syntyessä.

Aineistona käytettiin 51–101-vuotiaiden henkilöiden lääketieteelle lahjoitettuja ruumiita.

The Journal of Anatomy -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan havainto osoittaa ihmisevoluution jatkuneen nopeaan tahtiin myös viime vuosisatojen aikana.

– Tämä valtimo on selvästi yleistymässä. 1880-luvun puolivälissä sitä löytyi vain noin kymmeneltä prosentilta ihmisistä, mutta 1900-luvun lopussa jo 30 prosentilta. Tämä tarkoittaa evoluution mittakaavassa merkittävää kasvua suhteellisen lyhyessä ajassa, tutkijat Teghan Lucas, Maciej Henneberg ja Jaliya Kumaratilake toteavat.

Ylimääräisestä valtimosta arvellaan olevan hyötyä luonnonvalinnassa. Se tehostaa käden verenkiertoa, minkä lisäksi sitä voidaan käyttää kirurgian tukena muualla ihmiskehossa.

– Taustalla ovat geenimutaatiot, jotka ohjaavat mediaanivaltimon kehitystä tai raskausajan terveysongelmat. Kyseessä voi myös olla molempien tekijöiden yhteisvaikutus, Teghan Lucas sanoo.

Tutkijoiden mukaan ylimääräinen valtimo löytyy vuosisadan loppuun mennessä kaikilta ihmisiltä, jos nykyinen kehitystahti jatkuu.