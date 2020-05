Yliluutnantti rajakapinasta IL:lle: Liikkeellä ollut väärää puhetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tieto avoimista rajoista kaksinkertaisti muutamassa päivässä liikenteen Ruotsiin.

Länsi-Suomen merivartioston yliluutnantti Jari Rantala kertoo Iltalehdelle rajaliikenteen lisääntyneen Ruotsiin perjantaista lähtien noin sata prosenttia.

Muun muassa Helsingin Sanomat ja Yle uutisoivat viime viikolla, että Suomen ja Ruotsin välisen rajan on voinut koko ajan ylittää perusoikeuksiin vedoten. Tämän kerrotaan aloittaneen ”rajakapinan” Meri-Lapissa. Niin ikään viranomaisille allekirjoitettavasta oire- ja selvityslomakkeesta on alettu puhua jopa ”höpöhöpölappuna”.

– Emme me voi ketään Suomen kansalaista estää tulemasta maasta tai poistumasta. Tämä on ollut linja jo alusta asti, yliluutnantti Jari Rantala vahvistaa IL:lle.

– Se on tietysti eri asia, ovatko ihmiset olleet siitä tietoisia, kun me keskitymme laitoksena siihen rajatarkastukseen. Ei meillä ole aikaakaan käydä läpi kaikkia pykäliä ihmisten oikeuksista. Suoritamme rajatarkastusta valtioneuvoston ohjeistuksen mukaan.

Rantalan mukaan on ”väärää puhetta, että raja on suljettu”. Hänen mukaansa hallitus on päättänyt palauttaa sisäiset rajatarkastukset.

– Olemme suositelleet ja ohjeistaneet, että koronaviruksen takia emme suosittele matkustamista. Rajatarkastus on prosessi asiakkaan ja rajavartiomiehen välillä. Sen perusteella, mitä infoa rajamies saa, hän tekee sen päätöksen, päästääkö yli vai ei. Käydään se keskustelu koronavirusepidemiasta, jonka vuoksi moni kansalainen on perunut aikeensa ylittää se raja.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) vetosi maanantaina kansalaisiin ei-välttämättömän matkustamisen välttämiseksi. Hän vetosi suomalaisten moraaliin rajanylityksessä.

Etenkin Tornion rajanylityspaikalla on hallituksen suosituksista huolimatta ollut viime päivinä ruuhkaa jonoiksi asti.

– Perjantaista lähtien (liikenne on lisääntynyt) noin sata prosenttia, Jari Rantala vahvistaa.

