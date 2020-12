Tältä näyttää koronarokotteen Suomen aikataulu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STM:n ja THL:n ylilääkärit eivät usko, että koronarokotteiden jakelu aloitetaan tämän vuoden puolella.

Euroopan lääkevirasto EMA neuvottelee parhaillaan myyntiluvista neljän rokotevalmistajan koronavirusrokotteesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Sari Ekholmin mukaan Suomeen saadaan rokotteita nopealla aikataululla − noin kahdessa viikossa − kun myyntiluvat on saatu. Hänen mukaansa rokotteet tulevat Suomeen ensi vuoden aikana useassa erässä.

Osassa Euroopan maita on väläytelty, että rokottaminen voisi alkaa jo joulukuun puolella, jos myyntilupia saadaan EMA:n suunnitelman mukaan joulun tienoilla. Suomessa näin nopeaan aikatauluun ei näytetä uskovan, vaan rokotukset alkaisivat näillä näkymin ensi vuoden alussa.

− Se riippuu täysin myyntiluvasta ja kuinka nopeasti lääkevalmistajat rokotteet Suomeen toimittaa. Jos EMA saa arvionsa valmiiksi joulun tienoilla, rokotukset voisivat alkaa ensi vuoden puolella, Sari Ekholm sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Se, miten nopeasti rokotusten alettua voidaan odottaa paluuta normaalielämään, riippuu THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan useasta eri asiasta.

− On tehty erilaisia mallinnoksia siitä, kuinka paljon väestössä pitäisi olla immuuneja henkilöitä ennen kuin voidaan luopua koronarajoitustoimista. Se määrä väestöstä, joka on immuuni, riippuu siitä, mikä on luonnoninfektion antama immuniteetti, kuinka kauan se kestää, ja toisaalta kuinka hyvin väestö ottaa tämän rokotteen. Eli saadaanko sellainen rokotuskattavuus, että voidaan puhua väestöimmuniteetista, Hanna Nohynek sanoo.

− On puhuttu siitä, että rokotekattavuuden tulisi olla 60:n ja 70 prosentin välillä, jolloin täysin alttiissa väestössä päästäisiin pois varotoimista, hän jatkaa.

Mitä tämä sitten voisi tarkoittaa ajassa mitattuna? Nohynek vertaa koronavirusrokottamista vastaavaan prosessiin influenssarokotuksissa, joissa yhdellä annoksella aikaa kuluu yleensä kahdesta kolmeen kuukautta.

− Jos meillä olisi myyntilupia vuoden loppuun mennessä ja rokottaminen pääsisi alkamaan vuoden alusta ja ajatellaan, että päästäisiin rokottamaan 70−80 prosenttia näistä kohderyhmistä, joista nyt puhutaan, niin sen ajan voi kertoa kahdella, koska tässä on kysymys kahdesta annoksesta, Nohynek sanoo.

− Nämä ovat hyvin karkeita arvioita, hän lisää.