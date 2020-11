Ylilääkärin varoitus: Pian suuria vaikeuksia hoitaa kaikkia potilaita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin Markku Mäkijärven mukaan alueen terveydenhuolto uhkaa ylikuormittua, jos toimia ei tehdä.

− Tilanne Uudellamaalla koronataudin suhteen on todella vakava. Viikolla 47 kasvua edelliseen viikkoon oli lähes 70 prosenttia, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin johtajaylilääkäri Markku Mäkirjärvi.

Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on noussut HUS-alueella selvästi. Heidän kokonaismääränsä HUSin sairaaloissa oli Mäkijärven mukaan torstaiaamuna 50 potilasta, joista kahdeksan potilasta on tehohoidossa. Lisäksi kaupunginsairaaloissa hoidossa on 33 potilasta.

− Eli yhteisluku Uudellamaalla on jo 83. Se on paljon. Kehitys on samanlaista kuin viime keväänä, Mäkijärvi kertoi torstaina tiedotustilaisuudessa.

Potilaita on hänen mukaansa nyt kaiken ikäisiä.

− Nuorin sairaalassa oleva potilas on 27-vuotias ja iäkkäin 83-vuotias. Vakava koronasairaus voi tulla oikeastaan kenelle vaan.

Uudenmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti keskiviikkona, että koko Uudenmaan todetaan olevan koronaviruksen leviämisvaiheessa. Koordinaatioryhmä linjasi samalla uusista rajoitustoimista

− Nämä ovat nyt kaikki tarpeellisia toimenpiteitä. Jos me emme nyt näihin tartu, niin riskit ovat todella suuret siihen, että terveydenhuoltojärjestelmä ylikuormittuu muutaman viikon kuluttua ja on todella suuria vaikeuksia hoitaa kaikkia potilaita, jotka hoitoa tarvitsevat, Mäkijärvi sanoo.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo Twitterissä olevansa huolissaan erityisesti joulun ajasta:

− Kovasti pelkäämme, että sairaaloiden potilaspiikki osuu joulunaikaan.