Ylilääkärin purkaus: Käsien pesu on maskeihin verrattuna kosmetiikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tärkeämpää olisi hyvätasoisten maskien oikeaoppinen käyttö.

Anestesia- ja tehohoidon ylilääkäri Risto Kuosa kommentoi twitterissä puheita maskipakosta ”kosmetiikkana” koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi.

– Jos joku on pelkkää kosmetiikkaa niin käsien pesu verrattuna hyvätasoisten maskien oikeaoppiseen käyttöön! Pinnoilta tarttuminen kun on aivan toisarvoista kun kyseessä on pisaroina ja aerosoleina leviävästä viruksesta, Risto Kuosa twiittaa.

Hän ihmettelee, että käsien pesua ja muuta ”hihaanyskimistä” ei kyseenalaista kukaan.

Kuosa korostaa, että ”käsien pesu on terveydenhuollon ja tavallisten ihmisten tärkeimpiä yksittäisiä toimenpiteitä monien tarttuvien sairauksien torjumisessa. Korostin vain sitä että Covid19-infektion osalta tärkein leviämisreitti on ilmavälitteinen reitti jota ei voida estää käsienpesulla”.

