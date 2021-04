Ylilääkärin mukaan epidemiassa eletään vielä vaaran aikaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen tilanne voi heikentyä muun Euroopan lailla, jos rajoituksia kevennetään liian aikaisin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen toteaa epidemiatilanteen kohentuneen viime viikkojen aikana koko Suomessa.

Ikääntyneiden osuus uusista tartunnoista on selvästi aiempaa matalampi, mikä on seurausta korkeasta rokotekattavuudesta yli 70-vuotiaiden osalta. Infektioita on todettu vähemmän myös nuoremmissa ikäryhmissä.

– Huomattavaa laskua on tapahtunut myös 20–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa tauti on levinnyt aina eniten. Voisi ajatella, että tämä on seurausta ravitsemusliikkeiden sulkemisesta ja aukioloaikojen voimakkaasta rajoittamisesta, Taneli Puumalainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

– Voi myös olla, että yksityisiä kokoontumisia ja juhliakin on vietetty aiempaa vähemmän.

Osastohoidossa on tällä hetkellä 205 ja tehohoidossa 45 potilasta. Luku on Puumalaisen mukaan korkea, mutta määrä on kääntynyt viime aikoina laskuun.

Ilmaantuvuusluku on laskenut neljän viikon seurantajaksolla HUS-alueella, Varsinais-Suomessa ja monien muiden sairaanhoitopiirien alueella.

– Taudin ilmaantuvuus on edelleen korkea, mutta suunta on hyvä. Virusmuunnosten osuus ja erityisesti brittimuunnos lisäävät epidemian kiihtymisen painetta samalla, kun rajoitukset ja suositukset vähentävät sitä, Taneli Puumalainen sanoi.

Ylilääkäri varoitti, että myös Suomessa voidaan ajautua Keski-Euroopan kaltaiseen heikkoon epidemiatilanteeseen, jos rajoituksia löysätään liikaa.

– Nämä pari kuukautta ovat vaaran aikaa, kun odotamme riittävän korkeaa rokotekattavuutta, Puumalainen totesi.